軟體霸主微軟發布震撼彈,將斥資690億美金的「現金」,收購遊戲公司動視暴雪 (Activision Blizzard),於2023年完成。另一方面,針對美國科技產業壟斷情勢嚴重,參議院的司法委員會在2022年初即表決通過「美國創新和網路選擇法案」,在於限制少數科技巨頭公司壟斷市場的法案,包括美國的五大科技巨星(蘋果、微軟、谷歌、亞馬遜、臉書),將對産業生態產生重大影響。

資通訊産業有著不可規避的壟斷問題,在技術標準化、模組化、數位化、産業鏈上下游分工結構明確等以資訊為基礎的條件下,掌握獨斷資訊的來源及應用是主要競爭優勢的來源。人工智慧技術及元宇宙産業興起提供了一個嶄新發展的契機,再加上近年來,強而有力的5G通訊架構及區塊鏈技術的注入,擁有「資訊壟斷」優勢的智慧型企業會使用各種手段來維持其資訊壟斷地位,造成不公平競爭,不但傷害了資本主義市場經濟的正常運行,更破壞了社會公正性及產業轉型的契機。

在資通訊產業有句俗語:"if an information business is not a monopoly, it is not a business at all." 換言之,以操弄資訊為主要競爭手段的企業,包括數據收集、智能/數據轉換、市場應用等,若失去了「壟斷性」,就成了毫無商業運作價值的行為,也難以存活。但這也說明了:對資通訊產業及其周邊,市場壟斷是「不可避免之惡」。 近年來,全球産業併購活動不断,資通訊産業尤烈,己朝「大者恆大」方向前進,産業大幅整合 (Consolidation) 、市場高集中度 (Concentration) 已造成不公平競爭的現象,多角化跨界經營與垂直整合已嚴重擠壓中小企業的創新能量,形成不容忽視的經濟問題。21世紀以來「反壟斷」社會氛圍的發展,微軟、谷歌、臉書等資訊產業及企業都在全球遭受到不同程度的控訴,但論其質在於資訊壟斷所衍生極大的不公平市場競爭,「反壟斷」是勢在必行。

産業發展是國家持續生存的命脈,如何在產業發展效率及市場公平競爭取得平衡,是維繫永續經營的重中之重。在基於「資訊不對稱」(包括技術、數據、資訊)的産業環境中,健康且永績的發展才是王道,而「反壟斷」政策正是維護永續及均衡發展的重要手段。

元宇宙及其周邊資訊産業的興起為台湾産業轉型帶來了一個新的契機,各個廠商都躍躍欲試。雖然元宇宙産業的生態系統尚未完全發展完全,但可預料的是:這種超大型、結構複雜、跨多重領域、包山包海的産業應用的資訊産業,是形成大者恆大、市場壟斷局面的温床,這也正是美國参院「與時俱進」修訂「反壟斷」法的初衷,以確保市場公平競爭的政策。

台灣近年來資通訊發展一枝獨秀,但近年来始终跳脱不出「代工」的宿命,未来産業規劃也永遠跟隨先進大廠的步調,永續經營也始終停留在「討論」的階段。政府只看到「當下」,短線操作搞「產學共創」,獨尊「護國神山」半導體産業,但對未來產業規劃始终墨守成規停留在代工的思维上,對於未来元宇宙産業可能形成市場壟斷局面似乎毫不在意!「反壟斷」政策也並不在執政團隊的優先順序中。

台灣全民瘋半導體,産業集中度己嚴重傾斜,資源排擠及壟斷勢必嚴重響後續的産業轉型。元宇宙產業發展攸關台灣未來的産業轉型,未雨綢繆的産業政策的規劃也應該符合未来台灣産業發展的生態。「反壟斷」已箭在弦上,美國已經體認到資源壟斷對國家發展所造成的影響,台湾是不是也有必要審時度勢重新檢討現行的産業政策,以維護産業健康及永續的發展?(作者為陽明交通大學科管所兼任教授)

