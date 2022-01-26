長期居留美國的「勇敢台灣人」——自由台灣黨創黨主席蔡丁貴，甫於1月12日公開發感激文表示：「這次可以回台入住醫院病房，是衛福部長陳時中在照顧他。」怎料，今（1/26）日一早，竟就因日前與他一起返台的蔡夫人，也被篩檢出確診，而發文怒嗆：「1/9入境，已經17天了，確實很奇怪，潛伏期應該不會這麼長，可能在集中檢疫中心感染」；「電梯壞了，現在仍然被關在診察室，不見任何人影。這樣對待一個70歲的婦人，真的是合理的作法嗎？」

此外，對於他自己確診後的最新一次篩檢結果，蔡丁貴也極其不滿地表示：「這個29.91與30的差異值0.09，在防疫醫學上到底具有多大的意義？不知道醫學檢驗儀器的校正誤差值範圍是多少？」、「經過17天，有不少人叫我多忍耐，為了大家的自由，我繼續失去自己的自由。真的有需要關這麼久嗎？該關的不抓去關！」

「勇敢台灣人」蔡丁貴是台大土木工程系水利組榮譽教授，就學術訓練而言，他絕對不可能不知道，自然科學的「重複驗證」，是建立在「絕對值」上的「零誤差」。難道蔡教授認為：「水壩」可以容忍0.09的「差異值」（按：蔡丁貴指的應該是「誤差值」），如果可以，則台大土木工程系水利組，豈不等於是在訓練水獺？

再說，長期居留美國的「勇敢台灣人」蔡丁貴也應該知道，就「福利國家」而論，植基在「私人保險」制度的美國醫療體系，絕對遠遜於台灣公辦的「全民健保」，也因此，2020年3、4月起，才會接連發生「長住國外的確診者返台，由全民買單」的偌大風波！如若不是陳時中部長當時的一句「不管有無健保 ，一律用國家力量治療」，蔡丁貴何以能有機會，可以在台灣的病床上表示：「這次可以回台入住醫院病房，是衛福部長陳時中在照顧他！」

至於，蔡丁貴與其夫人於抵台後，接連被篩檢出確診，蔡丁貴應該要公開質疑：在美國由「機場旁邊的私人診所，設置收費的PCR採檢站，由工作人員在兩邊鼻孔採樣」，其中是否具有醫學上的有效性？而不是呼天搶地的在台灣的「公費病房」裡，靠腰「29.91與30的差異值0.09，在防疫醫學上到底具有多大的意義」？因為，它的「意義」，從來無關乎於是誰的「自由」，而是一條條的「人命」！（作者為台師大教授）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※