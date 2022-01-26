2018年底，正在美國出差的楚慶，在機場收到一條消息：「CEO要離職，趕緊回來。」

按照之前的分工，楚慶要接管所有部門。可當他第一次摸清公司的家底時，卻被當時混亂的局面嚇了一跳。

楚慶本可一走了之，但想到公司作為中國產業的脊樑，還是決定擔起一份責任。

三年後，他接手的公司，成為全球公開市場上5G晶片僅剩的三個玩家，也是中國大陸公開市場唯一的一家。

楚慶赴任之際，正值全球5G暗潮湧動之時。

從4G轉進5G，大時代的更迭，為這一幕產業大戲平添了更多的意義。

今天，當很多人還在質疑，5G能給我們帶來什麼時，它已悄無聲息改變著我們的生活和千行百業。

在5G給我們帶來的新價值裡，速度可能是排在最末一位的。

比起10倍於4G的速度提升，高速、穩定、低時延的萬物互聯，才是5G真正革命性的地方。

2020年，R16標準的凍結，標誌著5G賽道的正式開啟。而R16對5G最大的改變，就在於物聯網。

在5G基礎上，AI的大爆發，正將人類社會帶進一個前所未有的智能化時代。

從自動駕駛、遠程醫療，到智能製造……5G+AI不斷拓展人類的邊界，重塑千行百業的產業邏輯。

無論5G還是AI，在資通訊產業新的生態系統裡，晶片都是核心。

遺憾的是，晶片恰恰是中國資通訊產業最薄弱的環節之一。即便是情況稍好的晶片設計，2800多家中國企業也幹不過美國高通一家。

來自半導體行業協會的數據顯示，這2800多家晶片設計企業，人數少於100人的小微企業2351家，占比高達83.7%。它們中大多數只能設計各種小晶片，擁有主晶片平台能力的企業，鳳毛麟角。

這一方面是歷史欠賬，另一方面，更是產業競爭的殘酷性使然。

20年前，全球尚有20家手機基頻晶片供應商。到了4G時代，只剩下不到十家。如今5G時代，除去三星和華為自研自用外，全球公開市場上只剩下3個玩家。

就在如此慘烈的競爭中，新展銳成功躋身世界三強，並成為中國5G晶片的產業獨苗，擔負起了大規模的生態承載責任。

而僅僅四年前，這家企業還處在風雨飄搖中。

這一切，究竟是怎麼發生的？

2018年，當楚慶從美國匆匆趕回，接任展銳CEO一職時，他的內心一度是崩潰的。

儘管早有心理準備，但當他第一次翻看公司的家底時，還是被嚇了一跳：

產品質量事故頻發，業務崩盤式下滑，骨幹員工紛紛離職，最大客戶還發起了索賠……公司內部，更是亂得連基本的秩序都沒有。

儘管內憂外患，曾擔任華為海思首席戰略官的楚慶，還是從一團亂麻中迅速理出了頭緒。

在他看來，展銳之亂，首先亂在戰略上。

和許多中國晶片企業一樣，彼時的展銳，戰略指向不夠清晰，很多內部骨幹甚至認為，自己就是個賣晶片的。

缺乏戰略規劃的展銳，最終掉進了低端陷阱裡。

低端帶來低利潤，低利潤導致企業沒錢研發，沒錢研發就只能繼續做低端。這是科技行業很多小公司揮之不去的陰影。

低端給展銳帶來的最大危害，也許是無序的產品開發。由於缺乏戰略規劃，展銳內部立項隨意、項目林立。

如果說，這種跑馬圈地的粗放式管理，在功能機時代，曾幫助展銳創下市場輝煌，並一度做到功能機之王的話，那麼，到了智慧手機時代，一切都變了。

功能機時代，人們只關心通話品質。但智慧手機時代，人們更關心晶片性能。而高性能晶片是一個非常燒錢、需要集中精力辦大事的行業。

展銳過去那種亂鋪攤子的做法，不但浪費了內部資源，還貽誤了戰機，使得展銳在從3G到4G、智慧手機全面崛起的時代被甩了出去，險些出局。

已經錯過4G的展銳，在5G暗潮湧動的2018年，面臨生死考驗。

一方面，功能機市場逐步萎縮。另一方面，中國手機廠商強勢出海，不斷蠶食展銳在海外的地方品牌客戶。

技術上的落後，對彼時的展銳來講，已經不是挨打的問題，而是喪命的問題。

要麼創新，要麼等死。以楚慶為代表的新管理層，選擇了前者。

事實上，2018年之前，展銳在比較早的時候，也有計劃做5G產品，但當時這更像是一個實驗室項目，一開始就沒規劃要量產，也不是按照落地商用的項目去開發和推進的。

此外，展銳當時擬定的5G產品是跟英特爾合作研發。原本以通信見長的展銳，最後卻將5G基帶，也就是通訊晶片的希望寄托在英特爾身上，自己只做應用處理器（AP）。這樣的戰略決策可以說捆住了展銳的未來。

2018年底上任後，楚慶判斷：由於中美角力，全球科技生態將面臨分裂的趨勢，5G一定會比原來更早啟動，商用進程會比預想的要快。

基於這些綜合分析後的預判，展銳決定加速推進5G商用。2018年12月15日，楚慶上任第二天便宣佈：停止和英特爾合作，啟動5G自主研發。

「技術是買不來了，也是市場換不來的，只能自己創造。」楚慶說。核心技術必須由自己開發和掌握，才是一家公司有產業責任的體現。

為了集中力量上5G，楚慶砍掉90%的項目。同時，把和英特爾合作的五六百人叫回來，將公司60%的研發力量投在5G上。

大手筆的投入，讓很多投資人驚呼「太冒險」，但楚慶堅持認為，「我們不能吃容易飯，必須把戰略資源投入到戰略方向上去！」

儘管5G晶片的研發難度，堪稱世界級，但通訊畢竟是展銳的看家本領。在管理層的堅持下，展銳最終迎來蛻變。原本只停留在實驗室的晶片最終成功商用量產，而且比原計劃提早2年進入手機市場，搶佔了5G商用的先機。

2020年5月15日，搭載展銳第一代5G晶片的手機上市，展銳甩掉了通訊技術長期落後的帽子。

2021年2月4日，展銳第二代5G晶片回片，開創全球最早的6nm，甩掉了半導體技術長期落後的帽子。

5G晶片的成功研發，使得展銳一舉扭轉了4G時代的頹勢，與國際一流廠商的差距也大大縮短。

不僅如此，5G還為展銳打開了業務天花板。5G催生萬物互聯，萬物互聯催生對晶片指數級增長的需求。

面對新的市場趨勢，展銳將以往的各個業務板塊歸攏，組建兩大事業部：消費電子、工業電子。新成立的工業電子事業部，創辦第一年，銷售額就超過一億美元。

創新並不意味著賭徒式的冒險。

在5G自研的同時，展銳還殺了一個回馬槍，在所有大公司全力以赴上5G時，展銳推出兩款4G手機晶片T610和T618，大獲成功，重新贏得三星、榮耀、vivo等一線手機大廠的信任。

此役，不但為展銳贏得了聲譽，更穩固了展銳的基本盤。

連續幾十個月營收下滑的勢頭被徹底扭轉，展銳開始了二次騰飛。

戰略的落地，離不開組織的強有力支撐。新展銳的蛻變，背後是一場對組織管理體系刮骨療毒式的改造。

很多人對晶片產業的理解，還停留在簡單的高精尖等概念上，甚至不少從業者也認為，造晶片靠的是技術，管理並不重要。

但其實，晶片尤其5G晶片，是大工業的產物，其複雜程度遠超其他產業。

就拿基於展銳第二代5G移動平台的唐古拉T770為例，作為一個完整的5G套片解決方案，除核心的基頻晶片外，T770還包含了PMIC、RFIC、Transceiver等輔助晶片以及可選配的如5G射頻前端套片等多達十幾顆晶片，每顆晶片不僅都達到量產標準，更達到行業最高質量標準，500ppm。

為了承載它，光是要開發的軟體量，就超過1億行代碼。

最難的基頻晶片，還要兼容2G到5G的10種網路制式，並在全球120張骨幹網路中進行測試認證。

如此規模的工作量，動輒需要協調數千甚至上萬人，堪比一場大會戰。

也因此，進入5G時代，全球能夠開發5G手機基頻晶片的廠商，僅剩下高通、聯發科、展銳、三星和華為五家。

這種大兵團的作戰方式，是功能機時代，以眾多小項目為單位、山頭林立的展銳所難以想像的。

彼時的展銳，由於管理的缺失，已經陷入無序狀態。

一方面，品質事故頻發，最大的客戶發起了巨額索賠。另一方面，內部管理混亂不堪。

沒有項目立項決策機制，立項和撤項都很隨意。到楚慶接手時，光工業電子正在跑的產品項目就有上百個。

規劃閉門造車，7個八核項目，6個由於前期規劃不足失敗，只有1個成功量產。

身為高科技公司，居然沒有科學的資訊化管理系統，「最重要的營銷與供應鏈系統，全靠手工錄入」。

面對這樣一條已經拋錨的「破船」，楚慶對它的改造，從質量救亡和市場救亡開始。

從2019年初開始，楚慶四處登門拜訪客戶，最多時一天四場道歉會。

3月，展銳召開了第一屆質量大會，邀請了四位客戶代表。「原本每位20分鐘，但僅其中一位客戶就批判了1小時20分鐘」。

會上，楚慶還宣佈了火鳳凰計劃。

隨後，100多名最優秀的程序員，被集中到一層樓裡，他們日夜奮戰，只為了一個目標：重寫核心代碼。

質量救亡之後，是市場救亡。

展銳以競聘上崗的方式，組建阿米巴團隊，並設立「展銳英雄」大獎，薪酬重點向一線作戰團隊和骨幹傾斜。

第一屆展銳英雄，因其戰隊一年創造10億元（人民幣，下同）訂單，被公司獎勵了300萬元。

兩場救亡運動，基本上平息了公司的外患。在這期間，一場對展銳內部刮骨療毒的組織和流程改造，也在穩步推進。

山頭林立、亂拳出擊，是很多初創企業的老大難問題，甚至一度困擾過華為。後來，華為向IBM拜師學藝，通過流程改造，將雜牌軍改編成正規軍，戰鬥力爆表。

楚慶對展銳的內部改造，同樣是從流程入手。

在楚慶看來，疏通流程是企業管理的第一項功夫。而且，這個挑戰對高科技企業來講，更加致命。

為此，展銳在2019年引入IPD、CMMI體系，確立了全新的管理體系。

IPD（集成產品開發）將產品開發的全過程、全生命週期，納入規範化管理，不但避免了項目的隨意性，還提高了研發的成功率。

SC9863是展銳的一款8核晶片，曾出了一堆質量問題，被客戶投訴。後來，按照IPD開發，質量大幅提升。

CMMI（能力成熟度模型）是一套軟體開發評估體系，滿分5級。評估專家對展銳的最初評價是：勉強可以評1.5級。

事實上，作為一家科技公司，展銳用來積累技術知識的文檔，此前的完備率十分不足，質量也堪憂。

但通過推行CMMI，展銳的軟體開發能力得到快速提升，一年新增文檔數量超過過去七年總和，並通過了CMMI4級認證。

IPD、CMMI不但規範了展銳的內部管理，更重要的是，它讓展銳告別了過去小作坊式的單打獨鬥，初步具備了現代競爭下大兵團作戰的能力。

在此基礎上，展銳才能在5G戰場上捷報頻傳。

用展銳COO陳雨風的話講：像5G主晶片這種大規模、複雜度極高的開發項目，「沒有科學、正規化的管理，做不出如此複雜的晶片」。

組織數千人，甚至上萬人，打一場大規模會戰，不但需要組織管理上的保障，更需要一種凝聚力。

而這種凝聚力，就來自文化。

高科技行業，不但人才濟濟，更是一個充滿理想主義的行業，文化對於其凝聚人心，至關重要。

在矽谷冉冉升起的20世紀50年代，年輕的張忠謀曾在希凡尼亞半導體部門工作。但這裡沉悶、保守的氣氛，讓他窒息。

最終，他跳槽到一家「年輕有活力」的公司——德州儀器，從此開始自己彪悍的人生。

2018年之前的展銳，就像昔日的希凡尼亞半導體一樣，規模不大，但暮氣沉沉。

公司內部自發形成一種工程師文化，他們熱愛技術，對公司有感情，但習慣聽命行事，缺少對外部市場環境的洞察和全局擔當。

如果說，這樣的文化在功能機時代，尚可維持的話。那麼，進入智能機時代，則開始捉襟見肘。

為了打造一種有活力的企業文化，展銳新管理層開始了行動。

2019年6月，在首屆戰略管理峰會上，楚慶將新展銳的核心價值觀概括為16個字：頑強奮鬥、開放創新、質量為本、成就客戶。

這16個字將奮鬥精神擺在了重要位置。

在楚慶看來，要麼做勝利者，要麼滅亡；只有經過炮火的洗禮，才是合格的展銳人。

從阿米巴戰隊，一線銷售積極請戰，到火鳳凰計劃，100多名程序員帶著床墊，夜以繼日重寫代碼……沐浴在新文化下的展銳員工，奮鬥不息。

為了讓員工走上一線，聆聽客戶聲音，展銳還實行輪崗制。大量的技術人員，搖身一變，成為一名FAE（現場應用工程師），現場幫客戶解決問題。

展銳不但提倡共同奮鬥，為創造社會價值、產業價值而奮鬥，也主張共享成果。

300萬重獎王牌營銷戰隊，就是在告訴大家：在展銳，一切評判以成果為先，一切利益向奮鬥者傾斜。

新文化讓展銳脫胎換骨。很多展銳員工感慨，自己做的事情跟以前一樣，但輸出的成果今非昔比。

全新的管理體制和文化，為展銳的業績騰飛打下堅實的基礎。

剛剛過去的2021年，展銳銷售收入117億元，同比增長78%。其中，工業電子同比猛增120%。

新的業務板塊，寄托著展銳一份厚重的使命：

做數字世界的生態承載者，讓5G+AI成為瀰散性技術，賦能千行百業，支撐起中國資訊產業的大廈。

這是中國大陸公開市場上唯一具有5G主晶片平台能力的企業，肩上不可推卸的一份產業責任。

未來，隨著5G、AI、物聯網等技術的普及，智能製造的推進，展銳肩上的重擔將會越發沉重。

這條路也因此注定不會平坦。

已經躋身世界第一陣營的展銳，接下來，將會面臨更大的挑戰。

用楚慶的話來講，展銳已進入新的戰略發展期，如果是一場拳擊比賽，那麼展銳正從50公斤級選手向80公斤轉身。

50公斤級和80公斤級，有何區別？前者出拳多，但不致命，後者則一擊致命。

這意味著，在未來的競爭中，留給展銳犯錯的空間越來越小。

儘管前方險惡，但展銳已不是過去的展銳，全新的管理體制讓它具備了現代競爭下大兵團作戰的能力，同時也更少地犯錯。

從這個意義上來講，展銳不但未來可期，其走過的路，更值得其他中國晶片企業學習和借鑒。（張靜波）

（本文來源：「華商韜略」公眾號，授權中時新聞網刊登）

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