「路透」25日報導，立陶宛外交部正考慮將「駐立陶宛台灣的代表處」更名為「駐立陶宛台灣人民代表處」，以緩和目前嚴重對立的立陶宛與中國大陸的關係。

台灣是在2021年11月18日設立「駐立陶宛台灣的代表處」，並得到美國的強力支持。美國不僅派遣主管歐洲事務的國務次卿澤雅飛往立陶宛力促此事，並透過進出口銀行對該國提供6億美元的信用貸款。

從以下幾項情況來看，這次立陶宛可能真的擋不住來自北京的壓力。首先，自從我國「駐立陶宛台灣的代表處」正式揭牌以來，中國就以違反「一中原則」為由不斷升高對立陶宛的壓力，先是將立中外交關係降為代辦級，接著限制立國對中國的出口，甚至將立陶宛排除於對中國的供應鏈之外。北京這些作為不僅重挫立陶宛的民生工業與經濟，也嚴重影響到該國人民的生計，引發民怨。

北京為何要對立陶宛大開殺戒？雖然立陶宛只是小魚一條，竟然膽敢挑戰中國這條大鯨魚，不啻在老虎頭上撚鬚。倘若中國未能「妥善」處理立中關係，恐怕波羅的海另外兩國拉脫維亞與愛沙尼亞可能跟進。

此外，歐洲不少國家都希望與台灣交往，若是北京再不阻止升級中的立台關係，可能就會帶來骨牌效應。北京更不樂見一旦形成模式，美國也順勢跟進，將台灣駐美代表處升級為「台灣代表處」。

其次，立陶宛網媒「新聞15分鐘」12日公布的一項民調顯示，近60%的立陶宛人民反對該國嚷台灣設立「駐立陶宛台灣的代表處」。在反對者之中，21%強烈反對，37%表示反對。在支持者之中，僅1%強烈支持，12%表示支持。在絕大多數民眾不挺的情況下，立陶宛政府的對台外交勢將難以持久。

第三，《金融時報》21日報導，華府已暗中建議立陶宛政府修改我國「駐立陶宛的代表處」名稱，以免立中兩國關係繼續惡化，反而影響到立台兩國的實質關係發展。不過該報導立刻遭到美國國務院、立陶宛外交部與我國外交部三方發言人的否認。

立陶宛總統瑙塞達4日接受「波羅的海新聞社」專訪時表示，他的國家同意台灣設立「駐立陶宛台灣的代表處」是一個錯誤。立陶宛的政體是內閣制的一種變異體，總理決定國家大政方針，但總統有權監督外交政策與參加歐盟與歐洲議會等國際會議。「路透」報導，立陶宛外長藍斯吉伯斯在會見瑙塞達時，提議前述更名計畫。既然瑙塞達負責監督外交，藍斯吉伯斯徵求他同意自然合情合理。

前述立陶宛網媒「新聞15分鐘」所做民調的委託單位正是立陶宛外交部，由此可見，該國外交部心中早有定見。面對此一新形勢，看來吳釗燮努力半天只是庸人自擾，而且內宣做過頭。我國國安與外交部門恐怕不能再過樂觀，而應以更務實的心態看待台立關係發展。

（作者為淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授）