國共政治協商會議1946年1月10日到31日在重慶舉行。關於改組政府及國民大會問題，爭論至多。據參與政協的政府代表孫科之報告，依照蔣介石的指示，在結束訓政之前，擴大政府組織，容納各黨派、社會賢達參加。辦法是：第一，擴大國民政府委員會，行使現在國防最高委員會職權。第二，改組行政院，增設政務委員，可以不管部。青年黨也提出了政府改組案，主張撤銷國防會議，恢復中央政治會議，由各黨派推出委員，國方堅決反對，而主張容納各黨派參加政府組織，國府委員由主席提請選任之，青年黨不同意。最後商定不明白寫出，法定程序不能變更。

改組國府委員會的最大困難，是名額分配問題，國方提議48人，即照原來36人加1/3，商量了幾天沒有結果，幾成僵局。蔣指示另成立綜合小組，由吳鐵城、王世杰參加，孫科代表蔣。

在小組上孫科問共產黨的意見，共方說：國民黨占絕對多數，不可能；相對多數是可以的。孫問周恩來何謂絕對多數？何謂相對多數？周說過半數是絕對多數，什麼事都由國民黨決定，他們參加做什麼。孫說三三制，國民黨1/3，是絕對少數了，非過半數不可。後來國方表示讓步，在國府委員會中，只要求半數名額；行政院及立法、監察兩院，均得容納黨外人士。中共同意國民黨的半數。決議方式，普通議案過半數通過，重要議案須2/3通過。

依照協議，國民政府委員會委員為40名，其名額的分配，國民黨20名，其他各黨派20名。中共建議各黨派的20名中，共黨應占10名。無黨派人士建議以8、4、4、4分配之（共產黨8、青年黨4、民主同盟4、無黨派4）。中共聲稱共黨與民盟必須14名，藉以獲得必需之否決權。國民黨建議修改條款，以12票即可否決。如此則共黨8、民盟4，當可接受。其後中共中央決定以毛澤東等8人參加國府委員會，以周恩來等4人分任行政院副院長、兩部部長及不管部。顯然是接受了8名的分配。

以上是關於擴大政府組織問題。至於其他四案，也經由分組協商，獲致協議。四案中的和平建國綱領，其內容包羅廣泛，似為戰後中國繪製了一幅美好的「和平統一」藍圖。

該案是由共產黨提了一個建國綱領草案，青年黨也有許多意見，舉行了8次會議，始完全解決。分為9項，50多條。例如中共代表團提出的《和平建國綱領》（草案）中的「以和平、民主、團結、統一為基礎，在蔣主席領導下，迅速結束訓政，實施憲政，徹底實行三民主義，建設獨立、自由和富強的新中國。」以及「蔣主席所倡導之政治民主化、軍隊國家化及黨派平等合法，為達到和平建國必由之途徑。」

在政協通過的《和平建國綱領》中的〈總則〉各條，幾乎照錄中共提案的原文。至其內容，則有爭議。例如共方在其綱領草案中提出的「聯合的國民政府」、「地方性的民主聯合的省政府」、「軍隊屬於人民之武力」等，在正式通過的綱領中，則有修正。而青年黨所主張的軍民分治、軍黨分立。則為正式綱領所採納。

關於軍事問題，政協決定四項：第一，建軍原則。第二，整軍原則。第三，實行以政治軍辦法。第四，實施整編辦法。其後因有整軍方案之成立，在政協會議中討論不多。

關於國民大會問題，最大的困難是國大代表問題，國民黨以外的各黨派，對於過去（抗戰前）選出的國大代表，認為時間太長，是一黨包辦，不能代表選民，堅持重選。爭執很久，當國方代表提議「五五」（5月5日）召開國民大會，制定憲法完畢，這一屆就解散的辦法以後，爭吵得使會議幾乎無法進行。

後來共方表示：如果別組的問題都解決了，這組也可以讓步。折衷的辦法是國民黨自動放棄當然代表240人，另外增加1/2，共為1800名，除了已選出的1200名外，600名的分配：國民黨230名，各黨派370名。但仍有爭執，最後的解決是：已選出的1200名照舊，台灣、東北共新增150名，增加各黨派及社會賢達700名，總計為2050名。各黨派及社會賢達700名的分配為：國民黨230名，共產黨200名，青年黨100名，民主同盟100名，社會賢達70名。

如此的分配，與會代表胡霖（胡政之，無黨派，《大公報》經理）在會議中指出：「各社會人士對吾人有分贓之感覺。」

【未完待續，蔣世安專欄每周四刊出】