這篇應該叫，開年以來陸劇中的台灣影視人，比較妥帖。

1月18日，愛奇藝著名的迷霧劇場，又有重磅新劇推出，那就是《淘金》。

《淘金》的陣容可以說是相當有料，柏林影帝廖凡，和新生代人氣小生陳飛宇聯袂扮演雙男主。

這部《淘金》的配樂，請來了如今台灣最活躍的電影配樂家侯志堅操刀。侯志堅說，這次有充分的空間營造那種「電影感」。

侯志堅最近的作品，就是即將在台灣下線，票房破兩億新台幣的奇幻電影《月老》，這部電影的配樂也頗受好評，目前在網路平台也能聽到。

接下來，即將於1月28日在台灣上映的青春愛情片《我吃了那男孩一整年的早餐》，是新銳音樂人周興哲和侯志堅聯合製作的電影配樂和主題曲。

1月16日開播的《鏡·雙城》，李易峰和陳鈺琪兩個成都人主演的奇幻劇。

《鏡·雙城》的特效是來自台灣的李昭樺。（網路圖片）

這部《鏡·雙城》的特效是來自台灣的李昭樺，他的視效作品非常多，去年的台片《當男人戀愛時》《揭大歡喜》以及台劇《無神之地不下雨》，都是他做的。

《鏡·雙城》的特效鏡頭。

在1月13日，阮經天和宋祖兒主演的新劇《舌尖上的心跳》終於上星播出（編注：衛星電視頻道播出），距離該劇發出第一張預告海報，都過去了近兩年的時間。

《舌尖上的心跳》中阮經天扮演一位失去味覺的米其林餐廳廚師。

《舌尖上的心跳》。（網路圖片）

而阮經天最近的一次在影視作品中亮相，都已是三年前相當失敗的成龍賀歲片《神探蒲松齡》了，之後阮經天在《八佰》中的戲份慘遭刪光。影視作品三年未見，他基本上是活躍在各類真人秀節目當中。

2022年還可能看到阮經天的作品，會是電影《新秩序》。

前不久芒果TV很低調地播出了一部形式結構很新穎的情感劇《別惹白鴿》，短小精悍，比較燒腦，隨時反轉，播出後贏得了不錯的口碑。

該劇的男主角蔣昀霖來自台灣。

不過蔣昀霖早在2017年《HIStory》系列之《My Hero》就紅了，他演的是古思任。HIStory系列的男演員，後來大部分都順利地進入了台灣演藝圈。

第二年，蔣昀霖在年代大戲《奇跡的女兒》中演出重要的男配角。

也是在2018年，蔣昀霖進入陳國富、周迅和陳坤創辦的山下學堂，系統學習表演，還和學員們一起與周迅合拍了短片《表演課》。

從山下學堂出來後，蔣昀霖留在大陸發展，第一部戲就是周迅、惠英紅、趙雅芝主演的《不完美的她》中扮演戲份重要的尚武。

這兩年蔣昀霖在大陸的演出，在今年會陸續上線，過幾天，1月26日，還有一部他主演的《一閃一閃亮星星》播出。

最近播出的微短劇《大媽的世界》，陳妍希有客串第五集的角色。

正在熱播的《完美伴侶》，高圓圓生娃後首部主演作品，其中仍然有高富帥專業戶王耀慶演男二號林慶昆。

拖啊拖一拖三四年的《賴貓的獅子倒影》終於開播，朱亞文和楊子姍主演。

這部《賴貓的獅子倒影》的導演之一是來自台灣的藍海瀚，他是動作演員出身，徐克的《龍門飛甲》就是他做的動作指導。

《賴貓的獅子倒影》的男二號是小美賀軍翔，雖然近年演戲非常少，但小美的顏值還是相當能打的。

《賴貓的獅子倒影》被積壓的這幾年，小美同學的大女兒都長大了，二女兒也出生了，他也回台灣拍了一部電視劇《天巡者》。

這部劇中，台灣男演員鄒承恩也有不少戲份。

還有一位台灣男演員劉泯廷，他在2018年就憑借《鎮魂》中的林靜小紅了一把，只是後來就沒有什麼後續的作品出來了。

最近《勇敢的心》第二部也上線了，台灣演員寇世勳和邱凱偉戲份不少。（台片所）

（本文來源：「映畫台灣」公眾號）

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