2008 年5月12日大陸四川發生芮氏8級超強地震，震中在汶川縣，世稱汶川大地震，重災區涵蓋汶川、都江堰、成都等眾多縣市，造成8萬多人死亡，374643人受傷。除大陸以舉國之力立時救難外，世界各國也紛紛伸出援手，而台灣更派出22人救援隊馳往震區搶救生命，並捐出新台幣20億元善款賑災，充分體現民胞物與的偉大情懷，中華文化終於成為台海兩岸民心相連的紐帶。

上海作為本次地震向四川進行對口支援的主要城市，立即採取多項舉措，履行職責，其中包括一再組織市民前往四川旅遊消費，以活絡當地經濟。我在震後第四個月以上海台胞居民身份參加了一趟這樣的旅遊。其中一天，夜宿綿陽市。到達該市約是下午五時許。我利用晚飯前的傍晚時分上街溜達。

信步中見一中年婦人在人行道上遛狗。她右手用皮帶牽狗，左手拿著塑膠袋。我正好奇這袋究竟是什麼用途的時候，狗突然停下來排便。接著她彎腰把地上狗糞套入袋中。我大感意外，這大陸的四線城市居然出現西方國家的城鎮都未必有幸看到的精神文明現象。我對她大加讚賞。她微笑說：「自從胡主席提倡和諧社會以來，我就自覺這樣遛狗了。讓人家不小心踩到狗屎會造成人我之間的矛盾，不利和諧。我這是在盡自己的責任，謝謝您的鼓勵。」當她後來得知我是響應上海市政府的號召前來旅遊的時候，又特地謝我一次。

在返回飯店晚餐的路上，我一再回味剛才的景象。孔子說:「禮失而求諸野」，此番所見，應是聖人此言的適當註腳。（趙福粦/退休律師）

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