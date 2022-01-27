過去多年，台灣經濟成長始終在保二、保三邊緣掙扎，去年雖然疫情升溫，然而經濟成長率反而升至6.09％，讓不少政府官員讚嘆不已，這個成長數字已然回到1990年代的水準，就數字而言，確實是個好成績。

台灣何以會有這麼好的表現？由於經濟成長率係以國內生產毛額（GDP）為估計基礎，因此先看看到底推升GDP的力量來自何方？依主計總處估計，去年經濟成長最大的貢獻來自民間投資，6.09％裡有3.72個百分點是由民間投資所貢獻，也就是去年經濟成長的貢獻有六成來自民間投資。

這些年政府花了不少資源鼓勵投資，投資台灣三大方案確實也發揮了若干成效，然而，從製造業投資有六成來自電子零組件產業就可以明白，如今民間投資成長依舊是拜半導體大廠之賜，來自市場的力量還是比較多一點。

表面上，民間投資是去年經濟成長的最大貢獻者，但若再深入觀察，會得到不一樣的答案。因為投資所需的設備多數是自國外進口，這說明我國投資活動裡，有不少採購商機流到國外了，受惠的是外國廠商，而非本國業者。循產業關聯表，以輸入需求係數還原一下，會發現去年經濟成長最大的貢獻來自出口，6.09％的經濟成長率，出口貢獻了66％，民間投資只貢獻了30％。

之所以會出現這樣的變化，是因為「投資的輸入需求係數」將近0.5，意思是半數的投資需求須仰賴進口，投資的商機只有五成留在國內。若排除進口設備，會發現長期以來民間投資對經濟成長的貢獻相當有限，沒有外界想像的這麼大，這是因為我們設備的生產技術仍不及美、歐，高階設備仍得自國外進口所致。是以如何提升技術、降低輸入需求係數而讓投資發揮產業關聯效果，至為重要，否則每年龐大的投資，表面的數字風光，但終究無法提振國內的經濟動能。

其次，我們每年創造的GDP到底有多少留在國內，又有多少流到海外？如同投資商機外流一樣，也是個重要的問題。依據國民所得統計，2000年時國內廠商的營業盈餘，外商只分享了4.1％，2018、2019年升至12％，2020年因疫情略降，惟長期以來由於外國人大舉投入台股，外資持股比率扶搖直上，以致國內企業每年所賺的錢，隨著股利的分派，流到海外者已然是彼長我消。

依台灣證券交易所統計，已上市的半導體企業裡，外資持股比率逾五成者有台積電、聯發科、日月光投控等十家之多，其中被稱為護國神山的台積電，外資持股比率高達75％，意思是台積電每年龐大的盈餘，隨著股利分派，多數為外國人所享有。

國民所得統計從生產、支出及所得三面編算，這三本帳遙相呼應供給、需求及分配的變化，所估得的GDP大致相同，其思維是，經濟社會一年所創造的附加價值（value added GDP），例如去年是21兆，最後分配給各要素做為報酬的總和也是21兆，投入資本者獲股利、利息，投入勞動者獲工資，投入土地者獲地租。GDP等於受僱人員報酬、營業盈餘、固定資本消耗及間接稅淨額四項加總，值得注意的是，在分配階段並不會管股利是分給本國人或外國人，全數計入營業盈餘，然而，從國人感受而言，股利分給本國人或外國人自然有天壤之別，而從財富效果而言，兩者差更多，股利留在國內，會帶動消費，若流至海外，則無甚助益。

外商分享的股利有多少？在國民所得統計裡會列入「國外要素所得支出」，2000年僅1,459億元，2018年、2019年已高達7,631億、7,347億，占營業盈餘比率如前所言，二十年來由4.1％升至12.5％，這反映我們經濟成長的果實，有愈來愈大的比例被外商所瓜分，以此而言，我們長期以來耗盡水、電及環境資源所得到的GDP果實，最後不過是為人作嫁罷了，這豈不令人遺憾？

綜合以上「投資輸入需求係數」、「國外要素所得支出」兩項少為人注意的指標可以發現，如今GDP裡有不少是「看得到吃不到」的，表面而言，民間投資、企業盈餘推升了GDP，但由於台灣投資輸入需求係數居高不下、國外要素所得支出逐年遞增，以致成長果實流至海外者愈來愈多，這也就可以解釋何以經常總體數據表現不錯，景氣連月紅燈，多數國人卻沒有感覺的原因。

我們反覆闡釋GDP裡的這兩個現象，是盼望執政當局對GDP、經濟成長率的理解不要只停留在保三、保四的層次，要讓GDP的思維進入自由化困境、技術瓶頸等更深的內涵，自由化雖是不可逆的潮流，眼下也有助於台灣經濟，惟成長的果實卻也會因此外流，採購商機也難以保留在國內，這些GDP表面看不到的現象，如今在GDP裡面已然波濤洶湧，必須加以正視。