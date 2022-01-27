2萬多瓶立陶宛生產的蘭姆酒18日晚上10點多抵達基隆港。（資料照／陳彩玲攝）

立陶宛MV公司生產的20004瓶深色蘭姆酒，因遭中國大陸砍單，通關時遭到方拒收，台灣得知消息後，義氣相挺，由台酒公司出面全數收購。這批蘭姆酒預計於虎年正月初一開賣，每瓶售價新台幣600元。不料，網友翻出大陸電商平台上同款蘭姆酒的售價，只要人民幣38元，折合台幣166元，價差3.6倍，網友砲轟台酒：把台灣消費者當凱子!

台酒狀似委屈地回應：每瓶蘭姆酒光酒稅就要65.6元，此外，包括中國大陸寧波至基隆的航運成本、海關人工成本，重新製作繁體中文標籤，設計盒子和紙袋等成本，都得反映在售價中，售價600元很實在。

立陶宛的產品轉賣台灣，不只一樁。前一陣子轉賣到台灣的立陶宛巧克力，後來發現，竟然是溫州製造、立陶宛貼牌。不知這批蘭姆酒是不是陸商委託MV公司生產的，假借兩國貿易齟齬，轉賣台酒，狂吃台灣豆腐?這事，台酒的公開說明中，或可察覺一些蛛絲馬跡。

台酒說，這批酒成本包括「由大陸寧波至基隆的航運成本」。對國際貿易稍有涉獵的人都知道，國外產品進口，通常在進口國當地都有總代理或總經銷，雙方訂有商務合約，載明每年或每季需下單的最低數量、付款方式、產品保險、違約罰款等條款。

立中兩國衝突，中國政府抵制立陶宛商品進口，MV蘭姆酒在中國的總代理或總經銷，竟然毫無所悉、事先照會?貨都到了寧波，卻無法通關，但按常理，生產商MV應該早已收到貨款，根本無所謂損失可言。搞不好，這批蘭姆酒是陸商委託生產、總代理、總經銷一條龍全包了!

現在立陶宛又傳出台灣代表處要改名，搞得國際風風雨雨。果真如此，台酒義氣相挺，挺到的不是立陶宛，而是陸商呢!這600元的蘭姆酒，喝來還真不是一個酸字可以了的!

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