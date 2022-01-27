美國海軍一架F-35C隱形戰機，於日前在南中國海演習，於準備降落在「卡爾文森號」航母時發生意外，戰機撞及甲板後掉落海中。飛行員雖然立即彈射得以逃生，但卻造成飛行員及甲板上人員共7人受傷。其中包括飛行員的三位傷者，必須立即以直升機送往馬尼拉救治。

目前美國海軍雖表示「卡爾文森號」的損壞只是表面，且航母上的戰機單位都已經恢復正常運作；但據美國有線電視新聞網(CNN)指出，美國海軍面臨著一項艱巨複雜的任務，就是在地球上最有爭議的南中國海水域，如何才能將F-35C戰機從海底撈上來。

F-35C是一種單引擎隱形戰機，也是美國海軍艦隊中最新式的戰機，每架價值達1億美元，為第五代戰機。最重要的是此型戰機具有先進的匿蹤設計，其作戰半徑可超過1000公里，是美國及其盟國的主力戰機，並計畫用來取代F-16、A-10、A/A-18等機型。

目前各軍事專家紛紛指出，宣稱幾乎擁有整個南海主權，並積極在該海域進行軍事活動的中共海軍，絕對有興趣去打撈這架F-35C戰機，以對此先進戰機的各種設備進行研究。另外，俄羅斯也是極有興趣進行打撈的國家。

這幾年美航母戰鬥群各型船艦多次在南海演習，其所屬驅逐艦、巡洋艦與潛艦也經常穿越台灣海峽，其目的不僅是美國所宣示的「航行自由」，並且要為推動其「自由開放的印太地區」做部署，當然多少也具有「守護台灣」的意涵。

蔡政府執政以來，一向宣稱美台關係是處於「有史以來最佳時期」，而美國政府也多次以美台關係「堅若磐石」來形容。此時，我們身為美國的盟友，墜機事件又發生在台灣的後院，我們不能只是袖手旁觀、毫無表示，蔡英文總統實在應當發表公開聲明表示關心與慰問，或至少由國防部具名表示關切。

根據CNN引述專家的報導，中共海軍和海警艦艇一直存在於南中國海水域，北京正試圖利用其潛艦和深海潛水器對F-35戰機進行徹底的定位和調查，同時也會進一步根據其在南海的領土主張，對打撈權提出要求。此外，美國打撈船隻到該地點的航行時間為10到15天，要想尋找及撈起戰機則可能需要長達120天。

南海離台灣較近，我國海軍經常運補南沙太平島，對於當地水文與海象應有充分了解與掌握。因此我國防部若能派出打撈船艦，並邀集民間打撈公司專業人員，共同前往馳援，相信必能獲得美國政府的感謝，同時也能更加強固台美關係。

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