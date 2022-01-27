總統蔡英文說「蔣經國堅定保台的立場，毫無疑問是當前台灣人民最大的共識」。社會學者姚人多批評「總統，妳錯了」，他認為「把轉型正義拿來做為政黨角力與政治攻防的工具，這是錯的！」蔡英文錯了嗎？姚人多就對嗎？

1月25日姚人多一再強調他是以社會學者身分而非蔡英文前文膽身分對蔡英文提出批評，從2020年卸下公職後就是一個社會學者，所以不存在前文膽姚人多打臉蔡英文的問題，這點必須尊重。也不影響過去我們對他以社會學者針砭馬英九政府施政對知識分子的尊重。

2016年蔡英文當選總統，姚人多輔選有功被延攬擔任國安會諮委，3個月後升任總統府副秘書長，2018年6月轉任海基會副董事長直到2020年5月19日卸任，這段時間姚人多擔任蔡政府公職是其臉書所切割不了的，也是蔡英文總統文青治國、推動轉型正義的核心團隊。

2016年蔡英文以總統高度向原住民族道歉，反引起在總統府前抗議傳統領域劃設辦法的原住民紮營抗爭，當時他身為統治者當權派對於轉型正義被害人的不友善立場，與他罵統治者蔣經國其實沒有兩樣；2018年8月24日促轉會副主委張天欽違反行政中立，操作打擊侯友宜選情的東廠事件，他有權糾偏卻不置一詞，也不像現在批評蔣經國這般正義凜然；等到促轉會繼續帶著仇恨，一把火燒向謝長廷、黃國書、黃偉哲……等人，民進黨自己痛了、亂了，試問：是誰讓轉型正義成為政黨角力、政治攻防的工具？這樣的轉型正義、這樣的促轉會，與姚人多一點關係都沒有嗎？

再說在海基會副董任上還幫忙姚文智打選戰，卻忍見姚陣營拿活摘器官的黑資料猛打柯文哲，又怎麼也不見像現在秉持學者的道德勇氣，跳出來大力阻止、批判呢？政治是個大染缸，有權力的時候不去做改變，便是書生誤國，切割也切割不了。

現在民進黨執政了，過去針砭時事的學者姚人多不見了，否則蘇貞昌說「不會因為晚年獨裁者慈眉善目，就忘記早年滿手血腥」，學者姚人多就該想到政治受難者施明德一生懸念籌建血牆和台灣感念祠，才剛大罵蘇貞昌束之高閣、不動如山。當施妻陳嘉君批評蘇貞昌「連蔡英文總統給你的手諭都置之不理」，姚人多，你錯了，該罵的人不是蔡英文，是蘇貞昌！

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