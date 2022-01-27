一向挺綠的苦苓開砲了，六都市長候選人全部由黨主席徵召，既沒有黨員初選也不做全民調，「這樣還好意思叫作『民主進步』嗎？」

無獨有偶，民進黨中常會上，英系色彩濃厚的苗栗縣議員羅貴星也因司法黃牛判刑定讞竟只停權3個月，遭中常委開炮，令蔡英文十分尷尬。

蔡英文最近動輒得咎，做任何事都有人扯後腿，經國七海文化園區開幕式上的一番言論，也遭黨內、台派與側翼團體的質疑，前立委段宜康更直接毫無遮掩地指責蔡英文「莫名其妙，無言以對」。

也許因為接連四場投票選戰民進黨皆大勝，讓蔡英文認為是自己的聲望造成，因此才敢放手施為，然而由於地方選舉即將到來，黨內各派系不得不大力催動政治油門，為自己爭取選舉利益，驕兵悍將是否仍然聽命中央很是疑問。

最近賴清德、鄭文燦、林右昌動作頻頻；台南、屏東競爭激烈、桃園疫情再度崩盤，各山頭烽煙四起，蔡英文面對自己的後時代來臨，似乎也覺得有力不從心之感，連民間的旺宏公司也出爾反爾，取消捐贈20萬劑疫苗給政府。

反對聲浪排山倒海而來，蔡英文是否能撐得住？不妨拭目以待。

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