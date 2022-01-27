國際Omicron疫情狂飆，國門第一道防線沒守住，不斷傳出新增本土確診病例，今年截至27日已有380例本土確診，更糟的是社區內有6條傳播鏈的不明感染源待查，每一條不明感染源都是一枚不定時炸彈。就在全民忙著對抗病毒時，行政院長蘇貞昌突然說要與病毒共存，蔡英文總統也在臉書說遭Omicron感染3成無症狀、7成輕症，似乎是在為放鬆防疫管制作舖墊。但台灣並無與病毒共存的條件，政府若真想要轉彎，那是拿人民性命來冒險。

政府不該輕言棄守

這一波疫情和去年5月相同，都是邊境出了漏洞。包括入境沒有立即全面快速PCR篩檢，機場工作人員清消訓練不足，以致於病毒從機場這個破口迅速傳播出去。顯然中央疫情指揮中心低估Omicron的感染力，對國門第一線的管理不夠嚴格，馬虎疏忽間，造成了本土疫情連環爆，每天都有新增不明感染源的傳播鏈。

疫情眼看著要出現大爆發，我們全力圍堵尚且不及，蘇貞昌和前副總統陳建仁卻談起與病毒共存，蔡總統也列出病例分析，究竟是希望民眾不要過分恐慌，還是自知防疫搞出包了，先安撫民眾說這其實不嚴重，以後習慣就好？

問題是，歐美改採與病毒共存的模式，是因為疫苗普遍接種，有些國家甚至已開始施打第4劑。但新出現的Omicron傳染力高，即使重症與死亡率相對低，感染量大還是會增加重症及死亡人數，美、英因Omicron住院及死亡數都已超過Delta，因此歐洲國家再度祭出管制措施，希臘甚至對拒打疫苗的60歲以上長者罰款，而鄰近的新加坡與印尼都已出現感染Omicron死亡的案例。

現在台灣的疫苗還沒完全打好打滿，雖說第1劑有8成，第2劑超過74%，但第3劑只打了約2成。因為蔡政府疫苗政策失當，去年上半年一般民眾根本打不到，後來是靠著國外與民間的捐贈，大家才能在下半年陸續接種。由於接種得晚，第3劑的施打時間也拖慢了，指揮中心眼見情況不妙，才政策急轉彎把間隔從5個月砍成3個月。即使如此，年長者仍然有1/3沒打第2劑，偏偏年長者染疫後的重症及死亡率都更高，這不得不讓人捏把冷汗。

主張「與病毒共存」者的一個論點，就是Omicron的重症與死亡率低，和感冒差不多，沒必要耗費大量資源與之作戰。但是，量大一樣會帶來更多的重症和死亡，以及對醫療資源的沉重負擔，這可不能和感冒相提並論。Omicron的致死率是0.15%，確實比Delta株的2%低很多，可是若放任它到處流竄，導致重症與死亡增加，這是我們想看到的結果嗎？更遑論60歲以上感染Omicron的死亡率是1.06%，而台灣這個族群的疫苗接種率還不夠高。年輕人也許認為自己可以和病毒和平共存，但在年長病弱者保護不足的此時，這將陷他們於險境。防疫若改採佛系放生，豈非在殺生？

民眾自律台灣驕傲

此外，我們對新冠病毒的了解仍相當粗淺，很多人染疫後留有後遺症，世衛組織的定義包括疲勞、呼吸急促、胸痛、嗅味覺失靈、肌肉無力和心悸等情況，甚至對肺部、心血管和神經系統以及心理健康產生長期影響，國際間稱為「長新冠」（long COVID）。牛津大學對英國27萬康復者的研究顯示，大約有37%會出現後遺症。英國疫情監控平台ZOE統計發現，Omicron成為主流株後，約24%患者出現「腦霧」（brain fog）症狀，例如注意力不集中、記憶衰退、認知能力下降等，專家推估是免疫反應導致腦內發炎，擔心會造成永久性的傷害。至於不能接種疫苗的幼兒若染疫，是否會造成長遠性的健康隱患，更是每位家長憂心忡忡的問題。

和其他國家相比，台灣在防疫上有個特別的強項，那就是積極配合防疫的民眾。疫情爆發2年以來，台灣只有不到2萬案例，死亡851人，而且從來不需要硬封城，傲視全球的佳績主要是靠民眾的自律守規矩。所以，面對Omicron，我們一樣有機會守得住，離束手無策不得不棄守的時候還遠得很，政府不應該輕言放棄清零。

溜進本土的病毒正等著春節時期大肆傳播，政府必須超前部署，收緊管制加強圍堵，務必撲滅即將燎原的火勢。這一關過得去，台灣才能重新找回安全的生活。