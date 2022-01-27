副總統賴清德以特使身分率團飛往宏都拉斯，出席新任總統卡蕬楚的就職典禮，此行性質雖為拚外交，但也被視為他進取2024大位的起手式，而他能否與美國副總統賀錦麗「巧遇」互動，也備受矚目。儘管台灣目前每天充斥大量的疫情新聞，但賴清德最新的出訪動態，總能成為另一個媒體焦點，受到朝野政壇關注。

另一方面，被視為綠營內與賴清德競爭大位最強勁對手的桃園市長鄭文燦，此時卻陷入了疫情連環爆的地雷區中，每天都必須處理不確定的新狀況；賴、鄭兩人相較之下，彷彿一個是在天上飛來飛去，另一個則是在地上苦苦奮戰疫情。

但賴清德此次出訪也絕非表面上看起來那麼風光，由於Omicron變異病毒席捲全球，此次行程壓縮到6天5夜，限縮了賴清德與代表團的揮灑空間，賴清德無法在過境時與美國政界人士面對面互動，展現他的國際視野及建立美國政治人脈；即使在宏國訪問期間，由於嚴苛的防疫限制，賴清德和代表團的行程也很有限。

由於行政院長蘇貞昌下台的日子一延再延，導致鄭文燦接任閣揆就差一步，形成他進取2024大位的阻滯，外界多認為他已在與賴清德競爭之路上出局。

但港媒卻分析最近蔡英文的「尊蔣」，原因之一是她想為民進黨開拓不同光譜的支持者，幫未來的繼任者鋪路；畢竟被視為「綠營大阿哥」的鄭文燦，形象比「獨派金孫」賴清德的政治色彩中性許多，有可能在2024大選中吸引更多選民。

有了蔡英文仍不放棄的強力加持，鄭文燦當然還是頗有希望，而賴清德出訪此行既是為國也為己，是機會也是考驗。看來綠營內這場「獨派金孫」與「大阿哥」之戰，還有得瞧呢！