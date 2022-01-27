立法院臨時會修正通過加重酒駕刑罰及行政罰的相關條文，將酒駕未肇事的刑責從原本2年以下有期徒刑，提高為3年以下有期徒刑，也明定公路主管機關得公布10年內第2次酒駕累犯者姓名、照片及違法事實。至於酒駕肇事致人於死或致重傷者，維持現行刑度，但增訂得併科100萬元至300萬元不等之罰金。

酒駕而致人死傷的犯罪行為，立法院中曾經討論應否動用死刑。法務部贊成修法提高刑度，但是對於死刑之議有所保留。防止酒駕，若是迷信死刑的嚇阻作用，只怕會未蒙其利而先受其害。主張加施死刑，是要將酒駕致死一概處以「唯一死刑」嗎？且不說已形成我國法律的聯合國《公政公約》，禁止唯一死刑，也不許增訂死刑，酒駕的死刑立法乃只會招致嚴重的負面國際形象。我國《刑法》之中，內亂外患、殺害父母、強暴殺人、強盜殺人等都不是唯一死刑，只將酒駕打成唯一死刑，必然形成錯亂與嚴重失衡。

如果不是唯一死刑，又有幾位法官會判處酒駕者死刑呢？在個案中量刑是法官的職責，不是立委的職責。若是罪不至死，很難期待法官判死刑；酒駕死刑即使立法，期待或相信法官會判死刑的人怕也不多。立法院不能代替法官量刑，其實應該仔細思考，找出真正有效遏止酒駕的辦法。

現在除了加重刑罰，也加重行政罰，要求同乘者支付罰鍰，也規定酒駕和毒駕者應吊扣汽車牌照2年，肇事致人重傷或死亡則依行政罰法沒入其車輛，都不失為刑罰之外的適當制裁。

綜觀修法的方向，還是以處罰為控制酒駕的核心模式。我國社會普遍依賴處罰的嚇阻力量來維持秩序，非自今日始。在處罰（刑罰或行政罰）之外，對付酒駕也還有其他的有效方法。一端是還給被害人及遺屬公道；一端是運用社群協力來防止酒駕行為及交通事故發生，值得仔細設計。

還給遺屬與被害人公道的方法，不是死刑；人死不能復生，殺了加害人也是一樣。處決加害人，遺屬其實一無所得，失落感只會增加，並不會消失。真正可以彌補被害人或遺屬的，應是由加害人足額賠償，國家主持公道，不能起死回生，但可找出讓被害者獲得公道賠償的途徑。

如果法律上不吝於提高處罰而增列罰金，卻吝於寬列賠償額度，只顧處罰，輕視賠償，依然就是傳統威權文化的思路。罰金或罰鍰支付的對象是國庫，被害人得不到賠償；若還將加害人受罰充做是被害人的公道，其實也是傳統威權文化形成的遺害。

民事賠償，除了填補實際損害，其實還可運用懲罰性賠償。《刑法》上的罰金不會付給被害人；懲罰性賠償則是給予被害人，用來彌補其難以計算的無形損失。

立法院還應考慮以立法明文規定，同是須由加害人負擔的金錢，在支付國庫的罰金或罰鍰之前，應先支付民事賠償；亦即應命加害人先行支付遺屬及被害人之損害賠償（含懲罰性損害賠償），再行支付罰金罰鍰，以免國庫優先拿走了幾百萬罰金之後，被害人已難再從加害人處得到賠償。國家不與被害人爭得財利，這才是立法院可以還給被害人的真正公道。

現行法上還有《犯罪被害人保護法》，因犯罪而死亡的遺屬或受重傷的被害人，可以申請犯罪被害補償金。但是法務部的預算編列有限，被害人補償金的運用效益不彰。未來還可由法律明文規定，政府應撥付與相應罰金罰鍰同額的金額，作為犯罪被害補償金的預算，用來補償無法從加害人處得到賠償的被害人。

社會大眾所以對酒駕感到氣憤，除了為被害人感到不值之外，還因為同有安全受到威脅的感覺。真正防止酒駕的辦法，其實尚可運用酒駕者周邊之人，適時共同形成防止酒駕的社會網絡，來阻絕喝酒的人駕駛汽車。

在酒駕者周圍而其行為與酒駕行為具有社會相當因果關係之人，不必構成刑事共犯，但若可能構成民事共同侵權行為而連帶負擔賠償責任，即足以在關鍵時刻阻止酒駕。譬如令乘客同受處罰之外，亦可考慮立法規定，酒駕者的乘客應負阻止酒駕的義務，否則亦應對受害者負擔連帶賠償責任。又如提供酒駕者酒品、酒具（如酒杯、冰塊等）的飲酒場所主人，也有勸阻酒駕或安排代駕的義務，否則應負連帶賠償責任。旁人安排代駕或勸阻酒駕，卻加以拒絕而依然酒駕者，應加重其懲罰性賠償責任。相關的賠償責任，還可利用商業保險的機制分擔各造之風險，進而使得受害人有更多受償的可能。

新法加重酒駕處罰，有值得肯定之處，但更應思考便利被害人或遺屬得到足額賠償，還給他們真正的公平正義，立法院還要加油！（作者為東吳大學法研所教授）