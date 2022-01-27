日前退輔會發文肯定當過主委的蔣經國「反共、革新、保台」，也許行禮如儀，不過，一般人還是有點錯愕。隨後，蔡總統出席「經國七海文化園區」開幕典禮，推崇蔣經國的「堅定保台」，連結中華民國政府「堅決反共」，大家才恍然大悟，原來是用來烘托自己是一脈相承的。

當下，綠營對她的說法強烈反彈，閣揆蘇貞昌語出驚人「人民不會因獨裁者晚年的慈眉善目，就忘記當時的血腥鎮壓」，還不忘撻伐國民黨「違背反共立場 」、「蔣經國若在世會被不肖子孫氣死」。小英的文膽姚人多質疑她「價值錯亂」，而前立委段宜康甚至拿希特勒相提並論。

批評當道跟臧否人物是兩回事。前者是監督政府，或可百無禁忌；後者是歷史定位，必須看從什麼立場出發，兼顧現在的和解及未來的攜手。個人向來對蔣經國先生沒有強烈的好惡，基本立場是沒有必要神格化，更不需要加以妖魔化。坦誠而言，在那風雨飄搖、動盪不安的1970年代，蔣介石提出「莊敬自強、處變不驚、慎謀能斷、獨立不撓」，真正掌舵的是蔣經國。

不提贛南新政、上海打虎，蔣經國與1947年爆發的二二八事件並無直接瓜葛。不少台灣地方仕紳戰後在半山力邀下加入三民主義青年團，無端捲入國民黨政學系與CC系的鬥爭而罹難，小蔣愛莫能助。在白色恐怖時期，軍統（軍情局前身）與中統（調查局前身）相互傾軋，小蔣銜命接手整併，引入政戰系統，被稱為「特務頭子」。當時風聲鶴唳，難免有特務趁火打劫或挾怨羅織，也就是漢娜．鄂蘭所謂「平庸的邪惡」，責任如何歸屬？

國民黨政府撤走台灣，中共政權除了揚言武力解放台灣，還積極發展中國共產黨台灣省工作委員會及其他地下組織。以鍾浩東所領導的《光明報》事件為例，他抵死不從、求仁得仁，因為有《返校》而顯得浪漫；然而，他為何不選故鄉的高雄中學而把重心擺在基隆中學，當然是伺機配合共軍登陸，終究名列中國「隱蔽戰線烈士」。民進黨政府撤銷「顛覆政府」罪名，他一定覺得相當可笑。

從老蔣的內地化到老李的本土化及民主化，不要忘了，中間還有小蔣的「催台青」及自由化，動機是什麼？試問東歐自由化及蘇聯解體，戈巴契夫究竟是權宜還是被迫？蔣經國在逝世前語重心長說：「我在台灣住了40年，是台灣人，當然也是中國人。」應該是一方面跟外省人說之以理、希望追隨者能著手土斷，另一方面也是要跟本省人動之以情、企盼彼此能相互包容。

政治人物出手，當然有其動機。只不過，小英總統既然要人家的光環，卻把歷史定位丟給人民，實在太小家子氣。將心比心，冷戰戒嚴時代，到底什麼是合理的作為，才是轉型正義的真諦。至於美麗島事件、林家血案、陳文成被自殺，究竟是擦槍走火或惡意殺害，還有待釐清。獨派可以歌詠日本殖民統治，卻拿希特勒及佛朗哥來相比，又如何凝聚生命共同體、打造新的國度？

（作者為國立東華大學民族事務暨發展學系教授）