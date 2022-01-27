日前中央研究院吳玉山院士指出，烏克蘭正位於美國與西方國家作為海上霸權，而俄羅斯作為陸上霸權的海陸爭霸衝突線的前沿，這是從整體戰略形勢來分析；烏克蘭也是天主教與東正教不同宗教的文明衝突線前沿，這是從意識形態角度來切入，無論從何種觀點都凸顯了「烏克蘭挑戰」是美國拜登政府棘手難解的問題。

而台灣更是由美國主導、作為牽制大陸的重要工具，面對中俄兩國，美國當局既無法雙邊作戰兩面兼顧，為烏克蘭及台灣所必須付出的成本亦不斷地增加，特別是當台灣反中氣焰高漲及台獨勢力猖獗在修憲與「法理台獨」步步進逼下，美國跳出阿富汗泥沼後又再度陷入烏克蘭及台灣泥沼中而無法脫身，顯然問題十分複雜棘手，值得加以關注。

美國拜登政府目前仍試圖透過外交手段施壓俄羅斯放棄侵略烏克蘭的意圖，但俄羅斯並未有任何收手動作，而北約盟國內部也已出現應當正視俄羅斯的安全顧慮等各種不同的聲音，拜登總統的說法也引起烏克蘭的不滿，使得各方嚇阻俄羅斯的效力大打折扣。同樣地，在台海問題上，美國介入反而使民進黨和台獨勢力錯誤理解與認知，認為美國會無條件、無底限地幫助台灣抗中，這些期待都會讓美國自己陷入選擇的窘境。

問題的起源來自於當美國國務院下令美國駐烏克蘭大使館人員和家屬進行撤僑動作，當美國駐烏克蘭大使館宣布，美國第一批安全援助物資和軍火已運抵烏克蘭時，美國撤僑與運輸物資兩手並進，必須考慮時間和成本因素，這是一項無底洞長時間的任務，如同台灣問題一樣地操作，顯然美國並沒有必勝及時間上的優勢。就算美國有心協助，恐怕也難以承諾，更沒有明確必勝的把握，既是如此，顯然烏克蘭危機和台海風暴不應演變成今日的形勢。

站在烏克蘭和台灣立場來看，烏克蘭和台灣自願置身於美俄和美中角力的前線工具，必然要付出風險成本及不確定性的代價，只要戰事一開，勝負立判，結果就要攤牌。以大陸軍機繞台頻率來看，倘若蔡政府仍操弄民意對撞，拚修憲和正名，那麼實非智慧之展現。當烏克蘭與台灣成為大國博弈的賭注，各方受害，只有全球軍火商是最大贏家，美國實無力雙邊作戰，烏克蘭和台灣極有可能重演阿富汗的悲慘結局。

中華民國與烏克蘭均不是美國的正式盟邦，但對於當前美國又有戰略價值，都是可以敲擊中國大陸和俄羅斯的敏感之處。有論者認為台灣的地緣位置及高科技產業形塑了較烏克蘭更為重要的戰略地位，但台灣與烏克蘭也面臨共同的困境，那就是因複雜歷史衍生的多重文化認同問題，加上政客刻意煽動及唆使，成為敵我與國族意識形態的情緒之爭，以致演變成今日之危局。兩國都應避險，關鍵因素還是在於美國能否做出理性的成本評估，以應對挑戰。

吳玉山院士一針見血指出，在海上強權與陸地強權相互碰撞之東、西兩條戰略斷層帶上，有兩個最危險的點，在東亞是台灣，在東歐則是烏克蘭，兩例不但情況很像還相互連動。而同為最危險之地，台灣與烏克蘭有著許多相似之處，一方面台、烏都是經濟上與大陸強權更為密切聯繫，但安全上因為受到威脅，反倒與海權相關聯。雖然在文化、族群、語言上跟大陸國家是相通的，但在價值與政治制度方面跟海權是比較接近的。

另一方面，台烏都不在海權國家所保障的體系之中。美國人很坦白地說，俄羅斯如果攻打烏克蘭也不會出兵，但會祭出俄國想像不到的最嚴格經濟制裁；對台灣而言，就是戰略模糊，兩岸開戰美國人不言明會不會來。台、烏都在美國的正式防衛體系之外。吳院士點出問題關鍵，「這是一場不確定的風險」。

總之，烏克蘭和台灣都是長久存在於強權之爭下的工具，都有小國的無奈及悲哀，國安都只能期待他人而無法操之在己，都需要避險而非冒進挑釁。烏克蘭危機及台灣議題風險也是美國拜登政府繼阿富汗撤軍後，所面臨的新形勢下外交考驗，如果台獨再進一步，恐怕美國勢難脫身。

此時此刻，蔡英文政府最該擔心的是同時爆發台海危機與烏克蘭危機，產生「共伴效應」。在台海危機方面，一是獨派色彩濃厚的賴清德可能成為台海開火的導火線；二是獨派在網路和媒體上的強勢，造成蔡英文甩不掉的政治包袱。所以蔡英文在此時打垮與鬥倒國民黨似乎不是最好的選擇，對美國一邊倒的政治路線也具有相當大的風險。除非美國政府希望此刻就與中國大陸攤牌，解決台灣問題，否則在面臨烏克蘭危機之際，如何避免台海同時生波，就看美國當局的政治智慧了。（作者為中國文化大學國發大陸所副教授）