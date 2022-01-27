新年以來，北韓分別於5、11、14、17、25、27日，每間隔2、3天就發射飛彈，總共發射了6次新型飛彈，簡直如同兒戲般頻繁，然而，不僅南韓媒體本該重視卻輕描淡寫的報導，近在咫尺生活的南韓人民也不覺得緊張，甭談有何危機意識。

主要原因是，南韓總統文在寅不顧總統選舉面臨政黨輪替與審判政績的雙重壓力下，全心關注在簽署《終戰宣言》事務上，自認能為大選加分。因此，不敢得罪北韓領導人金正恩。南韓外交部、國防部及統一部一致採取統一口徑對外，只心平氣和地要求北韓儘快重啟對話。

當然，各種傳聞也隨著滿天飛。首先，北韓企圖影響3月9日的總統大選。目前，執政「民主黨」候選人李在明與反對黨「國民之力」候選人尹錫悅間你死我活的激烈競選如火如荼進行，兩人對北韓飛彈挑釁的態度南轅北轍。李在明站在文在寅的既定政策與立場，主張重啟金剛山觀光、開通兩韓鐵公路連接及早日展開對話，但是，尹錫悅則認為，不能為了對話只保持低調，應以南韓研發的武器Kill Chain先發制人。

因此，李在明給尹錫悅扣上紅帽「好戰好鬥」的候選人，如果當選總統很可能發生戰爭。北韓也認為尹錫悅一旦當選總統，恐怕對北韓不利，因而有必要先行警告，兩韓關係不進則退，務必小心處理，以免再度發生不幸的韓民族自相殘殺。

金正恩回想在新加坡和越南河內舉行的2次「川金會」，認為川普好騙，拜登不好應付。的確，自拜登上任一年以來，美朝關係不僅倒退，拜登根本沒把金正恩放在眼裡，廢核不是拜登施政優先順序。因此，金正恩有必要給拜登一點注意力，警告拜登北韓已準備好核試與發射洲際飛彈。

連發6次飛彈，金正恩確實有效讓拜登頭昏腦脹。拜登一年國內政績F不及格，並且外交上與中國、俄羅斯關係惡化，加上，只要北韓不朝著美國本土發射洲際飛彈就好的心態，似乎太小看金正恩，因此，金正恩需要秀一下其「養精蓄銳」的武器成果。

美國與南韓都已證實，為了安撫北韓，各自在水面下和北韓進行接觸中。金正恩絕對不是省油燈。美韓都提供了北韓趁火打劫的良機，不僅可以刷自己的存在感，拉高身價，並且提高對話價碼，賺取一筆外匯裝進金正恩口袋裡。

值得注意的是，近日，南韓主要媒體報導中國於23、24兩日計有52架飛機侵入台灣領空。又遇上25、27連兩日北韓發射2枚巡戈飛彈和彈道飛彈來接棒，中國、俄羅斯與北韓的武嚇「連線作業」，在台海、朝鮮半島及烏克蘭3地開花，是否對台灣、美國及南韓暗示一種不正常的火藥味訊息呢？頗值得進一步觀察。（作者為韓國昌信大學榮譽教授）

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