北京冬奧召開前夕，全球目光聚焦俄羅斯是否入侵烏克蘭，美方智庫有關「俄侵烏、中侵台」的討論不脛而走，川普任內的國安顧問歐布萊恩亦指出不排除大陸在冬奧後攻打台灣的可能。如果仔細觀察新年伊始美、中、台三方的政治動作，很快就能感覺到，這些猜測無異於天方夜譚。

日前召開的2022年大陸對台工作會議的主要內容和工作部署，基本在外界預料之中。根據官方新聞稿，「堅決粉碎台獨分裂圖謀，堅決遏制外部勢力干涉，扎實推動兩岸關係和平發展、融合發展，牢牢把握兩岸關係主導權主動權，以實際行動迎接黨的二十大勝利召開。」這是此次會議的核心內容，並未提及「推動統一進程」。換言之，儘管大陸對台促統方向清晰，但今年對台工作主線仍是求穩、謀和、促融、遏獨與反外部干涉。

大陸對外宣示無意「急統」，但強調仍會保持對台獨高壓，應是向美方及台灣社會澄清其戰略底線和考量。對美方，北京主要強調其軍機繞台屬於政治宣示，美方不應產生大陸主動「武統」的誤判，避免升高在台海軍事反制措施；對台灣，最近國台辦發言人先後提到「反台獨不反台灣」、「灣灣是萌萌的暱稱」及向台灣用閩、客語拜年，也就是試圖「講透」大陸對台灣民眾充滿善意。

如果結合美方和蔡政府近期的反應來觀察，美台雙方表面上當然不會對北京的對台政治訊號回以好言好語，但實際行動上卻畫出一條明顯的界線。先看美方接待副總統賴清德過境的規格，全程採視訊會面形式，基本在外界所預期之中甚至略低一點，如果將此歸咎於高端疫苗不被美方承認，未免有點牽強，但確實折射出美方不願給賴清德「特權禮遇」的事實。同樣，美方提前釋出賀錦麗沒有在宏都拉斯會見賴清德的計畫，因此即便兩人出現即席互動，政治意義也被淡化了。

再看台灣，蔡總統高調紀念蔣經國時，將陸方稱呼為「中共當局」、高舉蔣經國「反共保台」旗幟，政治效應尚在發酵，未來2年內沒有包袱、且權力相當集中的蔡總統是否如同當年李登輝之於國民黨那樣，進一步調整綠營兩岸論述，仍有想像空間。

更具指標意義的是，立法院修憲委員會已經將18歲公民權草案送至院會，原本民進黨基層和各派系關心的「降低修憲門檻」等在北京視為「給法理台獨打開方便之門」的危險動作，均不再提出。所以，低敏感度修憲也是蔡政府兩岸「求穩」的動作之一。

以大陸外長王毅與美國國務卿布林肯的最新通話為例，儘管王毅再次警告美方「停止在台灣問題上玩火打牌」，但與這次通話的真正焦點是烏克蘭情勢相比，美中在台海的「護欄」基本建成。現在最關鍵的，還是在於兩岸能否尋求相互諒解的契機。蔣經國「反共保台」至生命最後一刻，這是事實，但他堅定的中華民族認同，以及與北京保持秘密管道，也是他留給台灣最寶貴的政治遺產之一。2016年起兩岸從「冷和」到離「熱戰」一步之遙，現在又出現回歸「冷和」跡象，前人的歷史經驗，後人必須鑑之。（作者為智庫研究員）