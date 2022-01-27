拜登總統上任已經滿一年，由於疫情控制時好時壞、阿富汗撤軍問題處理失當；再加上美國經濟面臨下行風險，種種不利因素使得拜登支持度持續探底。2021年美國經濟成長率雖然可達5%以上，但下半年表現不如上半年；另外美國目前通貨膨脹問題已產生，2021年消費者物價平均上漲4.7%。綜合最新民調，目前不支持拜登比例約為52%，支持的比例約為43%，差距已快達兩位數，拜登面臨上任以來不小的危機。

由於疫情衝擊經濟，通貨膨脹問題浮現，也影響到美國對中國大陸的經貿制裁。自2018年7月美國開始對中國大陸進口產品課徵懲罰性關稅，目前仍有約2/3中國大陸進口品被課額外關稅。美國國內對此看法一直分歧，支持者認為可對中國大陸產生制裁效果，但反對者認為此措施使企業生產成本增加，助長物價上漲，另外對勞工也有損害。而美國最近面臨通貨膨脹問題，重新檢討對中國大陸關稅政策聲浪更高。最近美國跨黨派140多位眾議員，致函貿易代表署代表戴琪，呼籲擴大對中國大陸進口品的額外關稅豁免範圍。

2020年1月簽署的美中第一階段貿易協議的後續發展，是未來美中經貿關係另一焦點。協定中規定中國大陸必須在2年完成對美國2000億美元的採購，但中國大陸大約只完成60%。雖然中國認為由於疫情影響而無法達標，不過美國國內要求中國大陸必須先履約補足差額，否則會啟動另一波制裁。另外原先不願降低對中國大陸懲罰性關稅的拜登總統，最近表示中國大陸必須先履行採購承諾，美國才有可能調整加徵關稅的範圍。

美國在其他領域對中國大陸也不會鬆手，會繼續維持對中國大陸出口管制、投資限制，加強對中國大陸及華裔科研人員管制，以及其他反制措施。美國對中國大陸限制主要仍然是以確保美國技術優勢為主，另外也考量到人權因素。所以綜合而言，拜登政府未來對中國大陸的經貿措施，大致仍將維持原來的框架，美中長期對抗已經不可避免。

中國大陸經濟去年雖然表現不錯，成長率高達8.1%；然而在美國多重禁令下，對中國影響很大，中國大陸甚至形容遭受百年以來的最大變局。所以中國大陸除了在「十四五規劃」推動創新，建立自主供應鏈，也強調回歸實體經濟，重視製造業，做好因應美國擴大制裁的準備。另外美國也將在今年開始啟動印太經濟架構，主要是排除中國大陸影響以鞏固供應鏈，而且美國早已在亞太地區呼朋引伴，加入美國主導的聯盟。未來印太經濟架構雖然以合作為主，不會涉及到市場開放，但對中國大陸仍會有一定程度衝擊；如何因應美國的多重圍堵，攸關中國大陸經濟的長期發展。

（作者為中華經濟研究院區域發展研究中心主任）

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