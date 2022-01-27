近日傳出蔡政府打算比照進口萊豬的做法，在農曆年後強行宣布開放日本「核食」進口。殊不知，福島5縣市的核食乃是日本政府的軟助，可作為我方與日本談判的王牌，若善加利用可為我國爭取最大利益，蔡政府實在不該白白浪費這張牌。

2011年3月11日發生在日本東北的近海大地震，非但造成嚴重傷亡與財產損害，地震與海嘯摧毀福島核電廠，汙染周邊環境，如今縱然已超過十載，但該地尚未完成處理。因此即使日本不斷宣稱核災地區的食品安全性，國內也已開放許多核汙染地區的食品銷售，但還有不少日本人質疑福島5縣市的食品安全性，例如：日籍資深媒體人早田健文就表示，日本政府並沒有落實福島地區的輻射檢測，導致日本民眾必須要自發成立NGO來進行把關，進而影響日本民眾的消費意願。

因此日本政府遂積極對外出口，以轉移國內壓力。核災食品出口的重點並不在於經濟價值，而是安撫福島等地的政治動作。縱然多數國家已逐步開放相關產品進口，惟仍有包含台灣、中國大陸與南韓等仍禁止福島等5縣市的全部或部分農林水產品和食品進口，成為日本執政黨亟欲解決的障礙。

而台灣正是日本政府最想突破的關鍵，因為我國人民對日本一向友善，也最能接受日本農產品。依據農委會農產品貿易網站的數據，去年台灣自日本進口農產品超過10億美元，創下歷年新高，貿易逆差高達2.4億美元。但我國對日本核食的進口限制卻也是全球最為嚴格的，特別是在2015年發生日本輸台產品有大量的偽造產地標示，違規進口日本福島5核災縣市283件食品，馬英九政府立即要求日本進口食品須檢附產地、輻射檢測證明才能輸入。日本政府倘能讓台灣大舉解除相關限制，一方面可對日本核災縣市有所交代；另一方面，更能引導其他限制核食的國家跟進。

站在國家利益的立場，蔡政府應利用我方這項核食的籌碼，先在國內邀集產官學各界召開公聽會，提出相關的配套措施，凝聚國內共識後，以此與日本進行談判；即使要開放，也應在符合食品安全的要求下，爭取我國的最大利益，例如要求簽署「台日FTA」以及同意並協助我加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）。

無奈蔡政府卻誤判情勢，政府官員與民進黨立委彷彿成了日本核食的代言人，大力宣揚其安全性，還將「核食」改稱「福食」，意圖魚目混珠，讓消費者 忽略核食的風險，更指限制核食進口已成為台灣加入CPTPP的障礙，其操作手法如同在反萊豬公投前夕，故意將「反萊豬」誣指為「反美豬」，只求對美、日有所交代，卻不顧自己國民的健康。

政府若在未制定相關管理規則，也未與日本談判之下，就主動解除核食進口的相關限制，等於拋棄我對日的最大籌碼，不僅愚蠢，更是傷害國家利益，應受譴責。（作者為中華經濟與金融協會副秘書長）