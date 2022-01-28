1971年6月5日，台大法代會主席法律學系學生洪三雄和祕書長法律學系學生陳玲玉主導會刊《台大法言》在未經送審的情況下逕自刊登法律學系學生張晉城〈新聞自由與學校審稿制度〉和醫學系學生王復蘇〈大學生的曙光〉兩篇文章，首度正面衝撞審稿制度，再以開天窗方式抗議訓導處禁止留美物理學系校友胡卜凱〈知識份子的責任〉一文的刊登，率先將保釣運動的餘燼丟向校園改革議題延續薪火。

擔任《台大青年》總編輯的王復蘇對於保釣期間代聯會主席李大維的領導作為感到不滿，而思一新氣象，乃遂出馬參選，而於1971年9月30日擊敗對手法律學系傅崑成與政治學系謝復生成功當選。

王復蘇以洪三雄發表於《台大法言》的文章篇名「對學校開刀，向社會進軍」作為競選主口號，主張完善代聯會的學生自治功能，如組織調整、自行管理會費、經營學生活動中心、定期召開班代大會、參與學生相關校務、代聯會主席普選和改代聯會為學生會，又期許台大作為社會的動力、國策的推動者，主張與舉辦有關國政的大規模公開性座談會與演講會，邀請黨政首長在台大發表咨文與施政方針，以及舉辦全國大專反共愛國會議等。

王復蘇任上又遇上1971年10月我國退出聯合國、1972年1月美國與中華人民共和國簽訂《上海公報》展開關係正常化，以及隔年10月日本對我斷交，這些外交事件，嚴重危及中華民國的主權國家地位，形成國民黨政府統治台灣的外部正當性危機，連帶使國民黨政府的國家治理能力也遭到重大挑戰，而同時形成其對內的統治正當性危機。

無可否認，國民黨政府對於統治正當性的危機是有所認識的，並且早就展開因應的措施，1966年2月蔣中正連任第四任總統時，便已由第一屆國民大會第4次會議同時進行《動員戡亂時期臨時條款》第3次修訂，授權總統可以制定辦法，在自由地區與光復地區增選或補選中央民意代表

1969年4月國民黨第10次全國代表大會通過《政治革新要項案》，預告了蔣經國接任行政院副院長和進一步升任院長後大量拔擢台灣本地青年才俊入閣的吹台青政策。

1970年12月蔣經國以救國團主任身分鼓勵青年人多講話的演講，宣告了短暫的台灣之春的來臨。

1971年4月台灣校園掀起保釣運動，中國文化學院政治學系教授周道濟5月在《東方雜誌》第4卷第11期發表〈我國中央民意代表的新陳代謝問題〉一文中，隨後暑假期間，救國團國家建設研究會第一期國家事務研究會學員發表〈我們的建議〉，於第8條主張：「提早實施中央民意代表機關的全面改選」。10月，《大學雜誌》刊出社長陳少廷〈中央民意代表的改選問題：兼評周道濟先生的方案〉一文，主張中央民意代表全面改選。

這種種跡證顯示，通過擴大政治參與和政治革新來向下轉化統治正當性基礎，化解台灣人民對政權的信心危機，是蔣經國正在小心引導國民黨調整的方向，也是他累積台灣民間聲望、準備接班的機會，而以洪三雄、王復蘇為前導的台大進步學生，則敏銳地嗅覺到時代氛圍的變化，分就學校與社會兩條路徑，從校園的學生自治和中央民意代表的改選議題出發，將大學校園知識分子對於校園與國家的關懷帶進更高層次的制度思考與辯論當中。

1971年10月15日，台大法代會（主席陳玲玉）在哲學系講師陳鼓應的建議下，於法學院圖書館舉辦了《言論自由在台大》座談會，對學生刊物的思想檢查（審稿）制度展開批評，這是《台大法言》抵抗審稿制度後，由台大法代會向總教官兼代訓導長張德溥力爭而來的活動，率先公開突破了戒嚴體制下的校園言論管制與禁忌。

會前洪三雄、陳玲玉、盧正邦3位法律學系學生和大學論壇社長哲學系學生錢永祥還自行出版《快報》刊登〈我們有說話的權利：天聽慎邇，人言曷病〉一文進行宣傳造勢，張德溥阻擋了警總保安處副處長吳章炯原欲以匪諜罪對洪三雄展開的逮捕行動，更在座談會上公開承諾審稿人員在訓導人員之外加入教授，使審稿制度由安全檢查向專業審查過渡。高雄醫學院學生代表會主席醫學系學生陳永興受台大法代會挑戰審稿制度的影響，也在校內倡議軍訓教官退出審稿，但則遭到記過處分。

（作者為國立台灣大學國家發展研究所法學博士、國立中央大學客家語文暨社會科學學系兼任副教授）

【未完待續，曾建元專欄每周五刊出】