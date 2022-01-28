前年中國大陸戰爭大片《八佰》熱烈上映，票房收入大賣人民幣31億元，換算台幣約133億元，連台灣民眾也熱血沸騰關注這部電影，影片中描述淞滬會戰後期，謝晉元率一個孤營死守四行倉庫的真實故事，而謝晉元當時的職銜為「團附」，其實「八百壯士」的團長另有其人，但是他後來卻壯烈殉國於南京保衛戰，這人就是韓憲元團長，固守四行倉庫的命令正是由他部署的，在這就為大家介紹這鮮為人知的韓憲元團長生平故事。

韓憲元（1906-1937）團長，字則垂，號如潮，海南省文昌市人。殉國時任國軍陸軍第72軍88師524團團長，國民政府追授陸軍少將軍銜。

韓憲元幼年耳濡目染父親參與推翻滿清革命，少志胸懷抱負，18歲那年，看見各地野心軍閥擁兵割據，為響應孫中山先生的號召，從家鄉海南島來到廣州，考入黃埔軍校，接受完整軍事訓練，決心投入三民主義救國思潮，學生時期即參加兩次東征，1926年1月黃埔軍校第三期步兵科畢業後，追隨蔣中正校長北伐，完成中華民國的領土統一。

1934年，韓憲元升任陸軍88師524團中校營長，因表現優異，進入中央陸軍官校高等教育班第一期受訓，由於蔣中正委員長當時苦心建構國軍仿效德式師部隊，韓憲元接受德國軍事顧問的指導，完成其所屬第524團換裝先進德式裝備和德式戰術訓練，成為國軍打造的現代化國軍步兵團之一，他治軍嚴明、廉潔自守，深得88師師長孫元良的賞識，翌年升任上校團長，駐防於淞滬一帶。

國軍第88師第524團，大家是不是很耳熟能詳，沒錯，正是當年以423人奉命死守上海蘇州河北岸的四行倉庫，掩護數十萬國軍主力部隊撤退，並粉碎日軍三月亡華的美夢，甚至引起國際媒體關注的「八百壯士」所隸屬的第524團。

而第524團團長為韓憲元上校，團附則是謝晉元中校。韓憲元是謝晉元的直屬長官，在國軍抗戰期間的團級單位編制，當時並沒有副團長的職位，團附直接翻譯為「團長的助手」、「團長的附屬官」，團附的職務顧名思義：輔佐團長執行訓練操演和團務等工作，團附在主官陣亡或離職時，可接替主官的位置，繼續戰鬥。也就是團級部隊的第二把手，因此，謝晉元沒有韓憲元的職務高，韓憲元畢業於黃埔軍校三期，謝晉元是黃埔軍校四期，他倆在長達3個月的淞滬會戰作戰配合過程中，早已結下深厚的弟兄般抗戰情感。

1937年8月淞滬會戰爆發，國軍在軍事裝備遠遜日軍情況下，足足守住3個月，而國軍88師524團奉命防守上海閘北，在韓憲元團長領導下血戰76天，皆無與其它部隊換過防，雖然敵人多次發起猛烈攻擊，均遭到頑強抵抗，被日軍稱之為「閘北可恨之敵」，可見韓憲元團長驍勇善戰。

淞滬戰事進入後期，日軍在杭州灣金山衛登陸，敵我力量的懸殊，國軍腹背受敵，且國軍傷亡人數已逾30餘萬之眾，在敗勢已定情況下，蔣中正委員長轉而寄望9國公約調停，要求國軍主力部隊全線後撤，下令第88師死守閘北，以吸引日軍，為撤退的40萬大軍斷後。

88師師長孫元良就把此重任交給原本防守上海閘北的第524團韓憲元團長，韓憲元團長接到命令後，擬定採易守難攻的「四行倉庫」為作戰指揮部，但是四行倉庫作戰空間容納不下一整個團的兵力，屆時四行倉庫以外的部隊官兵無險可守，恐淪為日軍的人肉靶子，韓憲元團長向師長孫元良建議，讓524團主力撤退，只留下一個加強營的兵力來駐守四行倉庫。

為了保住524團的精銳部隊，那由誰來帶領主力部隊後撤？又誰來率一支加強營駐守四行倉庫呢？尤其是固守四行倉庫必定九死一生，此時此刻，令人動容的是，第524團韓憲元團長和謝晉元團附這兩位正副主官並沒有爭相推諉，反倒是自告奮勇捨我其誰，堅決要求由自己來擔任死守四行倉庫任務，希望讓對方帶主力部隊撤離，韓憲元表示自己身為第524團一團之長，理應身先士卒領導前線抵抗日軍，所謂「團部在人在，團部亡團長亡」。而謝晉元認為第524團不可一日無主帥，主力需由團長帶領持久抗戰，四行倉庫防禦凶多吉少，應由他自己來誓死完成任務。

韓憲元、謝晉元彼此深具革命情感，雙方僵持不下、互不相讓，最後師長孫元良手令送達，第524團兵分兩路，由謝晉元團附率領第一營留守四行倉庫，擔任坐鎮指揮官，韓憲元團長則率領第二、三營兵力沿蘇州河轉進南京。

88師孫元良師長下達謝晉元團附進入四行倉庫，韓憲元團長轉進南京城手令。（圖文：莊秉漢）

這兩位共赴國難的黃埔軍校前後期學長、學弟，歷經淞滬會戰與敵激戰2月餘，臨行前不禁潸然淚下……

韓憲元止住淚水說：「中民，四行倉庫保衛戰就交付你了！」

謝晉元敬了個軍禮，回覆說：「請團長放心，我軍奉命死守四行倉庫，誓與陣地共存亡。」

韓憲元回敬軍禮，轉身離開熱淚湧現，兩人就此分開，謝晉元目送韓憲元團長，殊不知此上海一別，竟是永別！

韓憲元團長此一去，並不是去什麼後方休整，而是直接抵達南京城，駐防雨花臺。同年12月初，日軍大舉進犯南京，日本第六師團派重兵、戰車、大炮、飛機實施猛攻雨花臺陣地，韓憲元團長率領第524團依靠戰壕和有限的裝備，頂住日軍一次次攻擊，將來犯日軍一次次地打下去，苦戰5天5夜，歷經官士兵英勇浴血戰鬥，一度搶回光華門，最終彈盡援絕、外無援兵，僅能打死不退，決心與雨花臺共存亡。

12月12日，身負重傷的韓憲元團長率殘存士兵與日軍展開肉搏戰，奮勇衝殺，屢進屢退，最後同全團弟兄壯烈殉難，韓團長臨死前仍高喊：「中華民國萬歲！」時年32歲。韓憲元團長俯仰無愧中華民國，國民政府為表彰韓憲元團長英勇殉國，追授予陸軍少將軍銜。

國民政府為表彰韓憲元團長英勇報國的功績，追授予陸軍少將軍銜。（圖文：莊秉漢）

韓憲元團長為國捐軀後，留下孤兒寡母。他的妻子符梅英女士，在韓憲元殉國時，她不過25歲，帶著一歲半的兒子從海南島回到越南西貢投靠父親，但因過度思念亡夫，於1942年過世，當時只有30歲。韓憲元和符梅英的獨子名叫韓為光，是韓憲元團長取名的，寓意「為國爭光」，符梅英給兒子韓為光親手做了個小枕頭，繡了「為國爭光」4個字，可惜，韓為光在6歲的年紀失去了母親，轉由外公、外婆扶養長大成人。

韓憲元團長與他的妻子符梅英女士，在韓憲元殉國時她不過25歲。（圖文：莊秉漢）

韓憲元團長襁褓出生不久的獨子韓為光，韓團長不久即奔赴淞滬抗日戰場，就此天人永別，未再相見。（圖文：莊秉漢）

2015年，獨子韓為光以近80歲高齡特地來到台北市國民革命忠烈祠，向入祀的先父韓憲元少將牌位祭拜。

韓憲元團長所率第524團主力離開上海以後，繼續和日軍戰鬥，直到最後全體官士兵在南京雨花臺壯烈殉國。他們的名氣雖然沒有留守四行倉庫的同袍那麼響亮，但他們一樣是英勇戰鬥為國捐軀的國民革命軍先烈，甚至死得轟轟烈烈、死得其所。在這僅以描述這段歷史，向韓憲元團長和國軍第524團致敬。

（作者為臉書「我的抗戰」版主）