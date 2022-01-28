2021年9月30日上映的《長津湖》，中國官方動員了上自老兵下至小學生，票房衝破56億（人民幣，下同）後，11月9日，距離最高票房的《戰狼•2》（56.94億）不到一個億，網上就喊說要在國外上映，最後拿下57.62億的中國電影史上第一，這個第一的背後，竟然是認同打四夷不如先打周天子（美國），卻不知炮製〈誰是最可愛的人〉的那段歷史。

韓戰中的長津湖戰役，中國官方向來不感興趣，為何在沉寂了70年後拍成電影企圖炒熱？這部愛國第一大片，表面是要大家為光榮的冰雕連熱淚漣漣，讓情緒沸騰到最高點繼續反美，我認為還是準備武統台灣的大內宣，目的是要學伊藤博文喝著河豚湯，搞定李鴻章，趁勢公開吆喝：今年冬天（2021）到台北去看雨，台北跨年真下了雨，結果是對岸集體爽約，至於2035年坐動車到台灣，全世界想來也會跟著追劇。

回憶跟朋友討論過韓戰，這個讓他一夕之間長大了的事，官方有意的熱炒，似乎只為了再度忽悠飄渺的美好，在跟一位認定非收回台灣不可的朋友私聊後，我也只能期待「各自平安各美好」，能讓眼下忙著屯糧品類，以及為了防疫事先打包行李的，開始學著多方思考。

沒有如果的韓戰

很多歷史學家都認為韓戰救了台灣，歷史是沒有如果的，熱愛歷史的人，偏就愛探討無數個可能，事實的真相是史大林給毛澤東看了杜魯門發給麥克阿瑟，命令他不要越界的電報後，毛澤東就決定讓三百萬個「最可愛的人」上戰場，師出之名是：保家衛國，維護正義。

蔣介石被打到台灣還沒站穩，老毛立刻就把準備用來解放台灣，最能打的福建軍隊調到零下30、40度的地方，揆其用心，應該是知道熱愛故土的老蔣不想背負千古罵名，不願接受美國想對福建丟原子彈的建議，老毛因此決定一統江湖當亞洲皇帝。

韓戰開打後，美軍把原先準備空投的彈藥改成禦寒物資，這比古代的「兵馬未動，糧草先行。」還要聰明，而穿著薄外套的福建士兵，卻一路奉著兵貴神速的命令，坐上火車馬不停蹄去送死。

1950年，美國拍的戰地紀錄片《和陸戰隊從長津湖到興南》，美軍到了山頂一槍未開，就看到雪地裡無血跡、無傷口，四處是斷肢的屍體一百多具，片中的中國兵向美軍投降時，褲管腳還黏著冰塊，我就覺得凍死的應該比戰死的還多，美軍還帶著將近十萬名的朝鮮百姓撤退，比起我在襄陽城牆邊，目測當年劉皇叔帶領十多萬百姓隨軍逃難的城門洞，那門洞至少還可容兩台腳踏車並行，朝鮮難民在船上的人擠人，我看得只覺觸目驚心。

劉備帶百姓逃難，成就了他的「仁義」之名，愛討論《三國》的向來不乏陰謀論，有人認為劉備此舉平白多了大批的後勤，不論古今，兵貴神速都是致勝關鍵，就連南韓總統文在寅都公開承認，當年如果沒有美軍丟棄重裝備協助撤離難民，他的母親也到不了南方，自然也就不會有今天的他。

中國負責韓戰的彭德懷元帥，後來向全國政協報告死亡人數是50多萬，官方公佈的人數是18萬，研究韓戰的專家米歇爾認為是45萬，蘇聯解密後的文件說是100萬，親歷過該戰的著名法學家程幹遠先生，在其《親歷朝鮮戰爭——中國軍人回憶錄》裡估計是80多萬，我不是數字控，只是忍不住想起大陸朋友說他小時候歡迎過韓戰志願兵，親眼目睹坐在三輪車上的，教科書裡描寫的「最可愛的人」。

聽韓戰志願兵說故事

朋友說：在抗戰八年裡，美國對中國的支持，從物資到陳納德將軍的飛虎隊，中國人對美國人的好感與日俱增，這一點很讓初掌權的中共擔心，覺得不利於新政權的穩固，此外，美國表態支持台灣的蔣先生，蔣先生也老是底氣十足高喊：反攻大陸，解救生活在水深火熱的同胞。

美蔣聯手，無疑在影射共產黨是又黑又毒的墨魚肚腸河豚肝，為了釜底抽薪，當局於是發動一場消除「崇美、親美、恐美」的運動，那時我還是小學生，聽到抗美援朝的志願軍叔叔要來學校講故事，這消息真是太好了，我們拿著小板凳坐在操場上，聽大喇叭裡傳來聲音。

志願軍叔叔講的很生動，我們聽得津津有味，不時響起掌聲，志願軍叔叔說他打美國坦克，「看見美國佬開著坦克朝我們過來，我翻身一跳，跳到坦克頂上，把蓋子拉開，順手把手榴彈扔進去，再把蓋子蓋好，翻身滾下，只聽到砰一聲，坦克不動了！」

一聽到美國人從老虎變豬婆，我們使勁拍手好不開心，叔叔說後來美國兵學乖了！蓋子用釦子扣住，拉不開了！怎麼辦呢？「我拿榔頭敲，榔頭打在鐵蓋上，噹噹噹地響，多煩人啊！美國兵受不了打開蓋子，看看外頭什麼東西這麼吵，剛打開蓋子伸出腦袋，我就把他按下去，一邊按腦袋一邊把手榴彈扔到裡面，一會兒又轟隆隆把他們都炸死了！」我們又使勁拍手，開心得不得了！

夾道歡迎最可愛的人

朋友說：這種故事老小都愛聽，打美國佬沒什麼難的，他們太笨！我對用榔頭敲打坦克車蓋，把手榴彈塞進去炸死美國兵還記憶猶新，沒多久韓戰結束，我已是初中生，一天老師說：「明天不上課。」聽到不上課，同學們馬上叫起來，老師接著說：去街上歡迎志願軍傷病員來杭州休養。

第二天，我們排好隊站在人行道兩邊，手裡拿著鮮花和彩旗，等待著「最可愛的人」到來，當年語文課本裡有一篇魏巍寫的〈誰是最可愛的人〉，指的就是到朝鮮和美國兵作戰的中國志願軍，在三八線附近的「上甘嶺」打得十分激烈，美國兵武器精良，中國軍作戰勇敢，雙方互有死傷，美兵久攻不下山頭，最後雖然沒有握手言和，但還是在板門店的帳篷裡，扳起面孔簽了停戰協定。

我們在街上等了好久，看到他們坐在三輪車上，緩緩從我們前面經過，不管我們如何歡呼跳躍，他們都靜靜地坐在車上，默默地看著我們，他們在朝鮮流血打仗，如今受傷回來休養，臉上卻沒有任何表情，我有點失望，後來我無意間看到一張韓戰時美軍發的海報，上面寫著：「中國人民志願軍弟兄們：她只能對著花沉思，因為你已被逼到韓國當志願軍，替蘇俄打仗。」字的底下是一樹紛飛的花朵，一位姑娘對花沉思。

當年從我面前經過的，坐在三輪車上的志願軍叔叔，他們臉上的木然我至今印象深刻，十二、三歲的孩子不會去想戰爭有多麼殘酷，出生入死的不是元帥、司令，而是那些十八、九歲，涉世不深卻滿腔熱血的年輕人。

在杭州休養的志願軍，多數是殘障軍人，有很好的照顧，有的還結了婚，但畢竟失去了身體的某個部份，對他個人而言，那是最珍貴的啊！自從見過了「最可愛的人」，我似乎跟某些人一樣，一夕之間長大了！（未完，待續）（朱言紫/台中市）

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