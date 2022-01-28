我聽故事向來有個好習慣，奉行「好記憶不如爛筆頭」，別人動口我動手，多年來累積了好幾摞只有我才看得懂的「鬼畫符」，我先建議朋友看張愛玲的《赤地之戀》，接著自然談到那22000名中國戰俘，這位跟我同樣喜歡讀歷史的朋友後來說：選擇回到中國的有7110人，他們先是被隔離審查，越是說自己壞話的越受到表揚，在他們的檔案裡被註明「終生控制使用對象」。

我趕緊問：甚麼意思？

「就是已經被定性為叛國投敵分子跟裡通外國分子，放出來後不是家破人亡就是逃荒討飯。」

最大底氣是不服氣

我覺得這是全世界最恐怖的污名化，「終生控制使用」，這不就比秦始皇為了斷王氣毀龍脈，把金陵改為秣陵（放馬吃草的地方）還低級？面臨這樣的終身汙名，試問有誰還能保持人間清醒？

反觀台灣，根據國史館的資料，當年台灣方面給的選擇是可以從軍，可以工作或就學，也就是悉聽尊便，選擇到台灣的共有14235人，被安排在苗栗大湖跟楊梅的義士村，他們選擇再度從軍的高達97.4%，有位先生原本只有小學學歷，到台灣後進了軍校讀書，最後還當到了參謀。

毛澤東劍走偏鋒要當亞洲皇帝，中國志願軍當中有很多是當年的國軍，沒有上演倒捲珠簾（潰軍亂衝本軍），據說是後退就會當場被射殺，現代人無法理解古代軍隊裡的「監軍」就是負責幹那事，北韓的金日成糾結在38度線，是想學毛澤東當老大，金大爺的處境就跟阿富汗的聖戰游擊隊員的底氣沒兩樣，那就是：侵略者戴得起手錶，但我們擁有時間。

有「帝國墳場」之稱的阿富汗專治一種病，病名就叫「不服氣」，中國同樣也專治這病，不同的是內外雙開，擁有讓十四億人無所逃於天地之間的監控設施，還造就了一位動不動在開會時老是喊三要（我就要、我非要、我偏要）的領導人，閩南話的「緊事三分輸」，意思是圖快會不足，一個老把銅鑼捾在手䘼（袖子）裡拍給全世界聽的自以為是者，在我湖南朋友眼裡，那還是個滿腹經綸。

沒有思考的大忽悠

某天，湖南朋友被找去開會後，跟我在微信裡好一通聊，我除了忙著解構四大公投議題的語病，還沒決定是要投贊成還是反對，朋友向來是認同黨說了算的，他從來無法理解為何一到投票，台灣人就都成了半個瘋子，會暫時把那個抗中保台丟到九霄雲外，非得要「享受」蔣先生當年的「攘外必先安內」，朋友跟世界上其他國家的人一樣，都認為台灣是個隨時都會被炸的火藥庫，還長期認為民主選舉就是個折騰。

朋友老被叫去開會，被我暗地裡取笑開會次數，多到像小王子一天要看44次的日落，他奉命最多只能給外人看51%的「月亮」，大概覺得我是個吉祥物，經常忍不住把他的鄉里鄉親們，可能終其一生都聽不到的，那49%的月之暗面透露給我，朋友在假日經常得開著車在四鄉裡轉，是個忙著扶「真貧」的活菩薩，有天突然十分嚴正地微信我：我們這次不是打嘴仗喔！是真的要打你們哦！你最好躲到鄉下去，要記得遠離電塔還有軍工設施。

我實在不忍心說鄉下的電塔才多，隨便去爬一次山都要經過三五個，只能對她的好意回覆說台灣的城鄉是命運共同體，不好明講很多台灣人早就把搖人揍你當空氣，更不敢批評他們經常要開的「洗腦會」，就跟喊大家去看《長津湖》一樣，也沒空跟他分析中國老說要打台灣，那應該是台灣要屯糧才對啊，怎麼變成大陸人在搶糧？而且還菜比肉貴，大陸百姓一時間全成了薛定諤那隻貓，都不確定奉命屯糧是真要打台灣，還是準備面對長期物價上漲跟防疫封鎖？

朋友還有個天大的疑問可以代表半數以上的中國人，他問我：幹嘛要去找那八竿子打不著的美國爹？放著親生的娘不要？

看過聯合國2758號決議全文的，都知道窟裡無水，不能養人家的魚是普世價值，兒子死了（趕走老蔣），沒有強要媳婦（台灣）留下的道理，我故意回說：因為「親娘」不准人家交男朋友，還幹啥說啥的都要管，沒聽過女大不由娘嗎？朋友馬上發來個大笑臉，我想到日本就因為炸了珍珠港才搞到差點亡國，趕緊輸字：你們就不怕打台灣，馬上會被鐵桿的「四國聯軍」（美、英、日、澳）圍毆？

朋友底氣十足回我：韓戰時，15國聯軍都敢打了，4國算甚麼？

一個都不能夠

朋友是個老粉紅，長在紅旗下，心裡早有個根深柢固的民族英雄「東方紅」，對於現任執政者的評論是很模稜兩可的「綿裡藏針」，她不會翻牆，囿於有限的資訊，只能相信官方「餵」的新聞，估計也找不到那篇由社科院跟民盟人士共同發表的〈反內戰宣言〉，總結不能打台灣的五大論點，也因此，我也不好跟活在平行時空的，繼續討論那篇〈誰是最可愛的人〉。

當政者至今仍弄不拎清的數字，說到底，是不願承認的不恤民命，一場當年開會時，老毛親口說過，只有一個半（毛澤東與周恩來）同意的戰爭，事實已經證明這個1.5人，最後只換來一個讓中國長期都甩不掉的，代代相傳下的勒索者金三胖。

湖南詩人李祖新先生，曾經參加為期一個月的對越自衛反擊戰（又稱「中越戰爭」，1979年2~3月），沒有作戰經驗的169人，竟然要負責敵後穿插，面對越軍一個營的狂轟濫炸，身任通信兵的李先生被炸到跟著滾彈坑，也就是彈著點原理說的，同一個地點不會再炸第二次，中國士兵紛紛在爆後第一時間滾彈坑，李先生還曾被炸到水田裡，不僅助手跟配件全沒了，他一路抱著的電台也從沒跟總部連絡過，他的〈條件反射〉寫道：

戰友媽媽摸著我的頭

喊了一聲兒

我聽這聲音好悲傷

那是我剛下戰場

我媽這樣喊

那年我一個人回到家鄉

一群媽媽喊我

我一個個的喊媽媽

媽媽們輪流喊我

只有我一個兒

能感動人心的好詩，就是看了無數次依然會「無語凝咽」，親自上過戰場的人，最明白戰爭的可怕，探討滿清亡國的眾多原因，我最認同的是任由義和團鼓動的民族主義闖的禍，我很想問仍陷在脫不完的貧，復不完的興，防不完的疫，從沒上過戰場，已經看過《長津湖》跟〈誰是最可愛的人〉，是否覺得還有必要打台灣？（全文完）（朱言紫/台中市）

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