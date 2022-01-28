蔡英文總統藉出席經國七海文化園區開幕，出乎意料大打「經國牌」，肯定蔣經國致力反共，中華民國才得以延續至今。真正引人側目的不是蔡的說法有多麼新穎，而是突如其來的尊蔣舉動，充滿著言不由衷，難怪會讓藍綠支持者都難以接受。

蔡當然不是為了平反民進黨長期對兩蔣威權統治擴大性汙名化而來，而是以斷章取義方式竊取蔣經國「反共」的政治遺產，刻意忽略當時國際正處於民主與共產集團冷戰的對立局面，且無視於國、共兩黨爭奪中國統治權所造成的內戰分裂遺緒此一歷史事實。

與其說蔣經國「反共」，不如說當時的環境，蔣只能依靠高舉「反共」的政治大旗，對外在國際上尋求非共產主義國家的支持援助，對內則起到鞏固政權統治正當性的效果。

本質上，「反共」是蔣的手段，維護對外代表中國主權、對內實行統治的正當性則是蔣的動機，其真正目的當然是保留國民黨重返大陸執政的可能。而民進黨同樣是將「反共」當成手段，動機卻是藉由反共來維護所謂的台灣本土政權統治的道德性、合法性，目的則是形塑民進黨「反共」、「反中」的第一品牌爭取長期執政的可能。

蔡英文與民進黨從來沒有想釐清蔣經國「反共」的動機與目的，因為蔣的動機與目的與民進黨立黨核心概念「台獨」完全是處於政治光譜的極端兩側。蔡要的僅僅是蔣的立場、手段，因為藉由聲稱「反共」，不僅能有效迷惑藍營部分支持者的意識形態立場，還能打著「反共」獲取綠營傳統支持者的政治支持。對於蔡而言，打的當然是—尋求能夠在總統第二任期不致跛腳，又能藉「反共」確立歷史定位——百利無一害的政治盤算。

不可混淆的是，蔣經國主張的是三民主義統一中國，中華民國就是中國，中華人民共和國（中共政權）並不代表中國；蔡英文的主張卻是中華民國與中華人民共和國互不隸屬，中華人民共和國就是中國，中華民國不是中國、而是台灣，只差沒有訴諸法律實行主張而已。

蔡聲稱與蔣經國相同的反共立場，其目的是要證明並抬高在台灣「反共」的政治正確性與價值，而不是真的認同蔣的政治主張。倘因此而將蔣、蔡反共主張當作是一脈相承，因此有延續的政治價值，那麼是否也可將中共與民進黨反蔣的主張概化為反資本主義，因此民進黨才是其創造出來的政治名詞——中共同路人?顯然也不盡如此。

總之，蔣、蔡兩人國家主張分明南轅北轍，蔡英文利用兩人某個程度相同的意識形態立場，大搞民進黨最擅長的「偷換概念」，試圖將民進黨「假反共真反中」與蔣經國「真反共不反中」混為一談。

蔡如此用心，圖的不過就是當下政治利益；一旦時間拉長，很難說多年後的民進黨會不會又開始雙重標準，不僅拋棄「假反共真反中」的立場，更跨越蔣經國「真反共不反中」的立場，直接樹立「不反共也不反中」的政治新標竿。當然，最後一切都要用時間才能證明了。

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