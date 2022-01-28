據報導美國前國務卿蓬佩奧將訪台出席「哈利法克斯台北論壇」（HFX Taipei），此項活動原訂今年元月舉辦，但因國際疫情升溫，外交部發言人歐江安表示，主辦單位已決定順延到本年其他時間舉行。

據了解上述活動係由位於美國華府的獨立、非營利及非黨派組織「哈利法克斯國際安全論壇」所主導，今年將與我國智庫「國防安全研究院」合作共同舉辦。外交部表示，洽邀美國現任及卸任政要訪問台灣，一向是外交部對美工作的重要一環。

蓬佩奧是前總統川普最後一任的國務卿，外交部指出，「龐氏在任內對強化台美關係具有重大貢獻，台灣至為珍惜與感謝龐佩奧給予的支持及長遠友誼。」的確，龐某在美國政壇可謂「抗中保台」的急先鋒，也可算是台灣的「抗中代言人」；因此外交部甚早就向他發出邀請，歡迎渠擇期來台灣訪問；而蓬卸任後也已表達訪台意願。

蓬某的「抗中保台」言論難以勝數，包括曾聲稱「幾乎可以肯定武漢肺炎來自病毒學實驗室」，指責「拜登對中政策太過軟弱，未能有效對抗中國並追究中國散播病毒的責任」。他也譴責中共要為世界各地數百萬人的死亡和數十億美元的損失負責。近期他還發推文，呼籲美國抵制中共主辦的冬季奧運。

蓬氏最受民進黨政府歡迎的，莫過於他也提到中國所說的「統一」是錯誤的，台灣從來就不是中國的一部分。如此讓蔡政府貼心的話語，自然會積極地邀請這位「洋和尚來台念經」，繼續地訴說民進黨人士喜歡聽的話，共聚一堂、相互取暖。

不過，蓬佩奧在大陸卻是「極不受歡迎的人物」。中共外交部發言人華春瑩曾形容龐是「撒謊、欺騙且臭名昭著的美國政客，他把自己變成『末日小丑』和世紀笑話」。官媒《北京日報》甚至多次以「肥豬蓬」稱謂攻擊他。

蓬佩奧淡出政壇後，似乎沒有任何出國訪問的新聞，就連他在即將卸任國務卿之前，已經安排好的盧森堡及歐盟之行，也因為激進川普支持者佔據國會大廈導致暴動，致使盧森堡外交部長艾索柏恩和部分歐盟高級官員拒絕與蓬佩奧會面，國務院取消訪問計劃。

美國政府官員退休後，可以依據服務年資享有退休金，其他就如平民一般。如今龐氏得有機會訪台，受到蔡政府熱烈歡迎，必定備感溫暖。不過希望他在訪台時，也能順道安排訪問南韓及日本，同時也能帶來拜登總統，或者他原來的主子前總統川普給蔡總統的口信，如此也可再次展現他的政治魅力猶存！

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