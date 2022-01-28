總統蔡英文禮讚前總統蔣經國反共保台，引發政壇漣漪。促轉會雖有微詞，卻表示今年五月任期屆滿後不再延任，自我了斷耐人尋味，但也不意外。

蔡英文在還沒當選總統前大談轉型正義，但就任總統後就假言推託。後來黨內外對蔡英文施加極大壓力，促進轉型正義委員會與黨產會才陸續出爐，成為具有公權力的資料蒐集與調查機構。

但促轉會本身有極大的定位問題，究竟是要走向以促進和解的南非模式，還是走向以刑事責任清算舊東德體制的德國模式，沒有清楚的定位，促轉會究竟是要抓元凶？還是促和解？至於又抓元凶又要促進和解，被鎖定為凶手者又豈肯輕易投降和解，近乎癡人說夢。

結果促轉會不但沒有抓到元凶，反而抖出戒嚴體制下與當局配合的線民，類似立委黃國書的行為被曝光、台南市長黃偉哲親簽的簽領據也受到各方質疑，讓轉型正義成為民進黨內的政治風暴。

如果促轉會繼續下去，促轉會公布的各種檔案極可能成為今年民進黨縣市長黨內初選、甚至未來黨內總統與立委初選的重磅炸彈。在這樣的政治顧忌下，促轉會不再延任，反而可以減損轉型正義檔案曝光對民進黨造成的傷害。

轉型正義之類的口號，對沒有參與民主運動進程的蔡英文來說，本來就是玩具。如今轉型正義即將引發政治風暴，二來蔡英文找蔣經國當新玩具，促轉會自我了斷，剛好而已。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※