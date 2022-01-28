外媒報導立陶宛為化解與中國的紛爭，有意要求台灣將「台灣代表處」中文名稱改為「台灣人民代表處」。由於英文用詞原本就是「Taiwanese 」，改中文是幅度最小的變動。雖再傳出「消息不實」的說法，但合理推論是立陶宛正在權衡利弊而不是空穴來風，更名仍有可能。果真如此，受挫的將不只是我外交士氣，更是美國霸權衰落的象徵。

為什麼這麼說？因為即便是最低幅度的改名，也表示立陶宛向中國讓步。權力就是能讓對方做不想做的事；立陶宛在美國支持下仍不得不在「台灣代表處」議題上向中國讓步，即意味著美國影響力輸給中國。這對美國霸權的消長並非小事。

深入觀察立陶宛成立「台灣代表處」事件的脈絡，可理解此一看似微小事件已發展成為美、中霸權角力的針尖，雙方不斷增加籌碼。中國對立陶宛的經濟制裁擴及所有立陶宛製造的供應鏈，而不僅是出口商品，使得許多德、法大廠都受影響。

超比例原則的強力施壓，就是要迫使立陶宛認錯。美國有意將「台北經濟文化代表處」更名為「台灣代表處」的傳聞甚囂塵上，支持立陶宛成立「台灣代表處」頗有作為測試中國反應試金石的意味。立陶宛外長在第一時間赴美國求援，而不是向歐洲大國的德、法，即表明意志對抗的真正兩造是美、中。歐盟對立陶宛的支持口惠而實不至，則印證歐洲真正的立場是袖手旁觀。

立陶宛已成為美、中意志激烈對抗的戰場。美國知道輸不得，將動員盟友提供立陶宛更多支持，台灣12億美元融資與收購立陶宛蘭姆酒正是其中的一部分。但這些「救急不救窮」的舉措要抵銷中國施壓的力度並不樂觀。經濟受挫的立陶宛人是否會埋怨台灣，台灣配合美國操作「台灣代表處」議題是否得不償失，需要進一步觀察。

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