突然許多人對政戰制度感到興趣，有人倡議將政戰人員全數轉用成為軍事幹部，也有人主張裁撤部隊輔導長，認為政戰人員為黨國餘孽，不符合現代化軍隊潮流等等。

這些人的觀念還停留在以前的時代，認為政戰系統還在監控官兵思想、打主官的小報告、幫國民黨助選等。

這些年，隨著軍隊國家化及政黨輪替，政戰制度早已轉型，以執行心理輔導、心戰文宣、福利服務、民事慰問及新聞處理等工作，大大減輕了部隊長對於「人」的管理、「事」的心煩，對於維護士氣、照顧官兵生活及堅定軍人信念，至為重要。

況且現在政戰系統早已不復當年盛況，過去還有餘力將「反共」經驗外銷南越、高棉、中南美諸國，還可以召開中、越、韓三國心戰會議，現今，政治作戰局法制化之後，降編成國防部的一個機關單位，局長僅為中將，總統主持的大、小軍談都沒資格參加，大部分政戰幹部都在基層帶兵，在主官一元領導下，說政戰人員會侵犯指揮權，實在太看得起這群人了。

台海已經六十年無戰事，但是政治作戰每天都在進行，就算是共機繞台也是心理作戰的方式之一，國家階層的政治作戰由國安會負責，並指導政戰局執行軍事階層的政治作戰，但是近年來不論誰執政，都大砍政戰員額與組織，甚至有上將局長多年不派任的紀錄，一度萎縮成一位少將副局長兼任上將局長的窘境，造成許多優秀的人才離開軍中。

直到蔡英文政府執政，國安會充分運用政戰的文宣、反情報能量，加上政戰幹部的高素質與高效率，對國人及軍中反制中共的「三戰」及「認知作戰」上著墨甚多，還成為民進黨「大內宣」的要角。當初最痛恨政戰系統的民進黨政府，反而運用得得心應手，也為政戰系統找到新的活路。

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