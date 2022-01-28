近日，有兩篇與台灣究竟是「清廉」或「貪腐」有關的報導連袂而至。其一，是「2021全球清廉印象指數排名公布」，台灣25、美國27、中國66；其二，是「地方議員六成涉弊，公督盟籲公開財產申報資料」。

有關「2021全球清廉印象指數，台灣排名第25」的新聞， 自「國際透明組織」1月25日發布後，普見於台灣各媒體，其中，意指史上最佳排名的台灣「再創歷史新高紀錄」、「再創新高」，更是多個媒體爭相選用的主標。

然反比的是，與「國際透明組織」同樣訂在1月25日，為了落實「陽光法案」精神，而由台灣「公民監督國會聯盟」召開的記者會上，卻揭露了台灣有「6成地方議員涉弊」，於是「公督盟」乃疾聲呼籲：「將直轄市、縣市議員的財產申報資料公開上網，並刪除不得抄錄、攝影、影印財產申報資料的規定，否則會令人懷疑，地方受到黑金、家族政治的介入！」

「6成地方議員涉弊」，這是個多麼令人深感驚恐的比例！然依此關鍵字上網搜尋，不但報導此新聞的媒體寥寥可數，甚且，以「6成地方議員涉弊」做為新聞主標的報導，更是出人意表地僅只有一則而已！

根據「公督盟」發佈的資料：全台22個地方縣市，共有44位議長、副議長、912名議員，職掌全台每年共1.2兆元的地方政府預算，惟令人不由得瞠目結舌的是，僅僅在現任的912位地方議員裡，就竟然有「6成以上」，曾涉及賄選、貪汙、詐領助理費……等弊案。

以此「6成以上的地方議員涉弊」，以及直轄市、縣市議員的財產申報資料「不透明」，對比「國際透明組織」，評價台灣的「清廉印象」（CPI），尤勝過美國（排名第27）、以色列（排名第36），則此一由國際專家對當地腐敗狀況的「主觀印象與感知程度」，會否是因為「大內/外宣」，所築起的一層「不透明」遮羞紗，而導致國際專家的「印象與感知」有所偏失？有關於此，或可就本次「公督盟」與「國際透明組織」的「新聞露出總量、媒體主標選擇」，一窺其中的貓膩。

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