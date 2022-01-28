烏克蘭總統澤倫斯基，最近公開發表談話，呼籲國民保持冷靜，正常生活，指控戰爭風聲是刻意散佈的謠言。事實上，烏克蘭總統相當有自己的立場。美國總統拜登在1月20日就職一週年談話，提到俄羅斯可能發動「微侵略」，暗示西方國家在此情況下，不會強力回擊莫斯科。澤倫斯基表示，我們想提醒各大強權 ，沒有所謂「微侵略」或「小國家」，就像那些失去至親的人而言，沒有所謂「微傷亡」和「微悲傷」，對於美國人一直放話，俄羅斯恐入侵烏克蘭，澤倫斯基則感到不滿。他說，侵略不是自2014年就開始了嗎？一年多來升級的不是戰爭風險，而是各種天花亂墜的宣傳。

不少人說，台灣和烏克蘭很像，一個是受中國大陸「和平統一，一國兩制」的壓力、一個是受俄羅斯要烏克蘭中立化的威脅，而且俄羅斯在2014年已實際佔領了烏克蘭的克里米亞半島。我們如果再進一步了解克里米亞的歸屬問題，克里米亞原來是屬於俄羅斯的，在蘇聯第一書記赫魯雪夫的主導下，把克里米亞分撥給烏克蘭。在蘇聯解體後，克里米亞半島成為烏克蘭的一部分，導致居民不滿，一度宣佈獨立，後來克里米亞成為烏克蘭唯一的自治共和國。俄羅斯完成佔領克里米亞後，在2014年3月16日，舉行歸屬公投， 97 %選民，贊成克里米亞從烏克蘭獨立，並加入俄羅斯，當然，西方國家是不承認的。

如果台灣和克里米亞有些相似，可能就是台灣因為甲午戰爭，在1895年被日本人，從中國清政府的手中奪走。中國在50年後的中日戰爭取得勝利，台灣重新回歸中國，這時的政府是中華民國政府。

台灣，原來不會那麼複雜，因為台灣就是一直屬於中華民國政府管轄。現在是民進黨人想搞台灣獨立，消滅中華民國政府。這個局面，變成代表中國的中華人民共和國政府，強烈反對台獨工作者想把台灣分裂出中國的分裂意圖，不惜表示不放棄最終武力手段，維護中國傳統領土的完整。

台灣和烏克蘭，是世界兩個地緣地理的衝突區域。特別是台灣，從1949年10月1日，中共在北京建立中華人民共和國政府以後，兩岸就處在國共內戰的狀態，一直到現在。兩岸政府，只有停火，沒有和平協議，這些都是事實。歷史總是向前走，美國1979年1月1日和北京政府建交、2001年12月11日，北京政府加入WTO，世界貿易組織。美國人期待中國大陸，因為經濟獲得改善、因為參與國際活動，北京政府會更開放更民主。事與願違，中國大陸變得經濟強大，國家統治力量更紥實，更有自信。於是美國民粹總統川普上台後，即展開壓制北京的手段和策略。台灣民進黨在政情低潮時，不顧一切擁抱美國，展開反中抗中仇中的民粹全民運動。果然，谷底翻身，一帆風順。因此台灣當局，可以說是依賴美國政府的反中抗中政策，來做長久執政的美夢。

美國，從阿富汗撤走，耕耘和戰鬥20年的時間，說走就走，真的是無情勝似有情。現在面對烏克蘭的情勢，美國表明不會派兵協助烏克蘭 ，然後不斷放話要用經濟及一切手段，讓俄羅斯感覺到痛。同時要北約盟國，增援烏克蘭 。美國的海外政經利益戰爭，一直在重演。如今，烏克蘭已明白大局，最近參與巴黎舉行的俄烏德法會談，確認俄烏雙方將遵守東烏停火協議，下個月則在柏林舉行新一輪會談。基本上俄鳥雙方同意遵守2015年簽署的停火協議《明斯克協議》。烏克蘭表示，這次會議是一個準備好和平解決的強烈信號。

俄羅斯對於烏克蘭加入北約這件事，當然如芒刺背，認為國家安全受到威脅，俄羅斯的反應，也是能理解的。但是美國人步步進逼，創造條件，邀約烏克蘭加入北約 ，烏克蘭成為美俄地緣衝突地區，烏克蘭如果不尋求自救，後果肯定更慘，將成為俄羅斯的附庸國。因此，我們評估，烏克蘭會宣布不會加入北約組織，願意和歐盟和俄羅斯，平等來往。這樣可能就結束了烏克蘭的危機 ！

反觀我們台灣當局，如果走不出反中抗中仇中的民粹陷阱，肯定會造成台灣未來的沉重政經負擔。烏克蘭和俄羅斯的衝突，預料應該在歐盟支持下，在俄烏兩國的理性和現實的評估下，獲得解決。台灣當局惹起的兩岸緊張局勢，其實都是演給台灣人看的，國防部正好藉機獲得更多的資源，樂意配合演出。只是唱戲總歸有結束的時候，我們希望盡快曲終人散，恢復兩岸正常的來往。戯演了就演了吧！反中抗中仇中的戲曲，正像疫情一樣，已經讓台灣人疲憊不堪，台灣終究要過家和萬事興的日子！（作者為中華戰略學會研究員）

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