去年底接連見了幾位房地產大亨，他們正好都與我聊到，旗下的龐大建築資產能否發行加密貨幣，好讓更多買不起房的年輕人也能參與台灣居高不下的房市景氣盛宴。

正好金管會在1月下旬，為表彰實體土地或股權資產的「證券型代幣」（STO）重啟爐灶，證期局略為放寬STO發行規定，也讓金融科技的法律先進們都動起來研究了。畢竟此一蚊子法規施行兩年半以來，台灣竟然沒有一檔STO代幣向金管會申請發行，也沒有任何一家STO平台開門營業，自然也沒有投資人能夠買到證券型代幣了。

根據金管會的放寬規定，單一平台受理首檔STO交易後，再接受第2檔以上STO的間隔期間，由1年放寬為6個月；另將原單一平台募資上限由1億元提高至2億元。不過，金管會深怕投資人誤入歧途，仍然堅守要求「專業投資人之自然人」要先提供3000萬台幣的財力證明，才能小額購買上限30萬元台幣的代幣。

30萬元台幣，如今只能買到0.3顆比特幣，這讓幣圈大戶都覺得很幽默！更不用說，30歲以下的年輕世代散戶們，如今是買幣的主力，他們誰能先跨過「專業投資人」的門檻？

區塊鏈領域的產官學研人士都相當肯定證期局的努力，只不過「幣圈一天，人間十年」，3到4年前萬眾矚目的STO，如今在各國都沒有太多成功案例，顯然已經成為昨日黃花。相較之下，NFT成了「現象級趨勢」，從平地加速起飛，1年內躍升超過400億美元的交易規模，加上比特幣與以太幣行情漲跌幅驚人， 投資人也早就對STO沒有期待，金管會的苦心可能白費了。

畢竟在元宇宙的風潮下，連歌壇天王林俊傑都花了上千萬新台幣，購買了Decentraland 的虛擬土地，加上另一大虛擬世界平台Sandbox，兩大平台截至去年底，總計銷售了超過4.5億美元的虛擬土地資產。

你一定會問，這些人花這麼多錢，大批買進虛擬土地資產，卻又不能拿來住，一定是瘋了。這就像很多人也質疑，「無聊猿」的一個NFT圖檔，還有周杰倫加持「Phanta Bear」的上鏈作品，甚至連周董的實體簽名都沒有，又憑什麼漲到好幾十萬台幣？

摸都摸不到的虛擬資產，就像5、6年前的比特幣一樣，是在眾人質疑中誕生的！但如今全球已有3億人認可加密貨幣的價值，他們都不需要用STO表彰實體世界中的資產，唯一仰賴的就是「共識」機制。

狗狗幣可以用來買特斯拉電動車，這是掏出狗狗幣的買家以及賣家馬斯克的共識。又或者在美國矽谷與薩爾瓦多，賣房子與租房子的房東願意收比特幣，而不願意收美金與法幣！一個願打，另一個願挨，這一筆筆買賣都成了。

上一世代，都要看得到摸得到，才認可實體資產的「價值」，像是股神巴菲特就一再炮轟加密貨幣必定會泡沫化。新一世代則是看上虛擬資產的飛漲「價格」，毫不在乎是否與實體資產掛鉤。

兩個世代論戰不休，但只要能夠投資賺到錢，確實也沒有誰對誰錯！只不過，金管會長官與投資界長輩們，下次可以不參加林俊傑與周杰倫的演唱會，但肯定要來參加他們的虛擬資產投資心法分享會。（作者為鍶科技暨幣特財經總編輯）