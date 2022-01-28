這幾天高雄港群聚感染事件持續延燒，令交通部及其所屬航港局忙亂成一團。航港局在發布進出港口管制通知時，「惜字如金」寫得語焉不詳，結果有出現確診案例的高雄港沒有封港，沒有確診例的澎湖港卻胡亂地被封港，在春節前夕引起澎湖一陣恐慌。

航港局南部航務中心發出的管制進出港通知單，只寫「有船舶船員染疫」，卻沒寫明哪一個港口或航舶，也沒寫要採取什麼防疫作為，立即引起澎湖民眾、商家的一片恐慌。民眾以為有確診案入境而驚恐，商家則為年節大量的民生物資進不了港而慌張。

更糟糕的還在後頭。航港局在澎湖的管理處通知船公司封港後，面對船公司、商家查詢時幾乎說不出個所以然來，於是整個澎湖傳言紛紛，說是要封港兩天，也紛紛猜測是哪艘船的船員確診。

在各方都向航港局反映後，航港局人員反而怪澎湖人「亂傳有船員確診」的不實疫情消息，還對外「澄清」說，他們並沒有宣布封港，澎湖龍門港也沒有任何船員確診。然而就在通知禁止出港的兩小時後，航港局馬公管理處又通知龍門港「暫緩實施」先前通知的禁止出港。

從高雄港爆發群聚事件的持續擴大，到澎湖龍門港被封港兩小時，國人再度看到了這個政府處理疫情的失序狀況，已經到了令人難以忍受的地步。該管制進出港的高雄港，沒有做好防疫管制，讓疫情擴大，不該管制出港的龍門港，卻隨隨便便地被指有船員染疫而封港。

國際機場與海港是台灣防止疫情自境外移入的兩大關卡。國際機場屬交通部民航局管轄，各海港則屬交通部航港局管理。新冠疫情這兩年多來，大家的目光幾乎全投注在國際機場的管制上，可能因此讓航港局失去了警覺。

最近高雄港爆發群聚感染及有船員確診後，交通部意識到事態嚴重，派出常務次長坐鎮高雄港應變，採取一連串擴大PCR篩檢船員、港區作業人員的作為，並依據篩檢結果管制人員及船舶進出港。這整個防疫作為雖然來得有些遲，但方式正確，對疫情防控應有幫助。

可是就在此時，航港局南部航務中心於26日上午10點10分發出了一份「航舶管制通知單」給高雄港務分公司馬公管理處，說是「針對全部船舶」，「管制所有船出港」。至於何時解除管制，「俟本中心通知」。航務中心管制的依據是「因應國內線船舶船員有染疫之狀況」。

航港局這樣語焉不詳的管制出港通知，很快就把澎湖輸運民生物資的港口給封了。暫不管這樣的封港會給澎湖年節所需的糧食、蔬果等民生物資帶來多大的危機，如果澎湖的港口的確有船員確診，該封港就封港，還有點譜。但事實上，確診的是高雄港，澎湖港口並沒有。

最離譜的是，航港局通知封澎湖港，事先完全沒有做防疫規畫，也沒有立即通知澎湖縣的防疫主管單位，以最快速度進入港區篩檢船員、港區作業人員，更不見有任何積極限制人員進出港區的作為，就只一張管制出港通知單發給船公司而已。兩個小時後，可能發現不對勁，航港局又發通知說「暫緩實施」，解除管制。

很顯然，航港局這兩年多來，並沒有從桃園國際機場爆發群聚感染等事件得到教訓，更沒有令所屬各港口的管理單位做好疫情管控的準備及演練，臨疫情逼近該上場表現了，還以為發一張幾個字的管制出港通知就能防病毒入侵。航港局這樣「大帥式」的粗糙作法，若不知改革，我們很為台灣各港口的防疫擔心。（作者為資深媒體人）