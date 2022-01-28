對中華民國在台灣，國家要選擇什麼路線，才能真正安定局勢，保護人民，是任何真愛台灣的人最關心的事情。

蔡英文總統最近出席蔣經國紀念活動，用「反共保台」定義蔣經國，被昔日幕僚站在意識形態的角度反嗆。但蔡英文這樣的定義刻意去除了歷史脈絡，遭人質疑是出於政治計算與選舉考量，讓人不禁深思，「蔣經國路線」到底是什麼？

何謂「蔣經國路線」？簡單說兩個重點，第一是堅持建設台灣，包括推動核能等正確經貿政策，讓百姓安居樂業。再來是最重要的：堅守三民主義，追求中國統一，但承認兩岸制度不同，開放返鄉探親等人道和解措施。

後者在李登輝總統繼任後，進一步發展成兩岸交流，才會有辜汪會談以及1992年海基、海協會協商「一個中國」原則時，得出各自表述的「九二共識」。站在台灣的立場，我們不接受中共的制度，但以中華民國憲法定義的「一個中國」，承認兩岸不可分割，為兩岸人民福祉，可以推動和解交流。

蔣經國之後，從李登輝時代到馬英九時代，基本上都是承繼著這樣的「蔣經國路線」。而且這幾位總統面臨時代變遷，也各自有因時制宜的做法，例如「親美，和陸，友日」的「馬英九路線」，維持台灣自主與區域平衡，促成兩岸對等交流，兩岸人民之間沒有敵意，是史上最和平穩定的時期。

我們可以這樣定義：「蔣經國路線」是務實、彈性，建設台灣、以民為本的「保台為民」，絕對不是只有狹隘的「反共保台」。對照以意識形態治國，推動廢核、拒絕「小明」返台的蔡英文，與蔣經國路線的核心價值差距甚遠。

另外一個我認為「蔣經國路線」的重要精神，是堅持台灣主體性，不屈從迎合任一強權。其中最重要的關鍵是，我們與中共制度不同，但可以維持對話與交流，兩岸的事要靠自己解決，不援引外力，不淪為棋子。

李登輝總統與大陸關係冷熱有之，但始終有自覺地排除美國干預因素；陳水扁總統與大陸交惡，也與美國不睦：馬英九總統採取同時與大陸、美國交好的平衡策略，這三位總統無論策略如何，都從未失去台灣的自主性與主體性。

蔡英文則是史上最親美，也最無法抗拒美國要求的中華民國總統。這個特質加上她無法妥善處理兩岸關係，讓台灣陷入了過去未曾有的險境。簡單說，台灣從來沒有一個時期像現在這般，進退不由己，只能隨波逐流，任人魚肉。

國家路線是一種選擇，但有對錯之分，選錯國家路線，誤國傷民至深。蔡英文選擇「倚美抗中」的國家路線是錯誤的，即使一時被吹捧，將來要面臨的後世評價與歷史論定仍在未定之天。

從「蔣經國路線」到「馬英九路線」，我們可以得出結論：堅守中華民國憲法，務實面對台灣處境，和平處理兩岸關係，真心保護台灣人民，才是真正的「保台」，更是中華民國總統應有的價值與任務。（作者為前總統府副秘書長）