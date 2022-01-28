副總統賴清德以「總統特使」身分率團出訪宏都拉斯，出席新任總統卡蕬楚的就職典禮，行程中的重頭戲：和美國副總統賀錦麗會晤、和美國政界人士互動，以及和卡蕬楚會談穩邦交，目前看來雖有達標，但卻美中不足。尤其卡蕬楚雖親口對賴清德表示會維持邦誼，但邦交能維持多久，仍有待觀察。

賴清德此行主旨是參加卡蕬楚就職典禮，也獲得卡蕬楚接見，雖然是取消會面後又臨時約見，而且只是站著短暫談話7分鐘，但卡蕬楚當面表示「希望未來兩國能夠繼續維持邦誼」，賴清德應該感到十分欣慰，算是完成出訪任務了。

然而，無論是賴清德本人或是台灣政壇，最為關切此行的焦點卻不在宏都拉斯，而是在美國過境這一段。首先是賴清德過境美國的地點，即使不能在華府，最好也是靠近華府的紐約，才能象徵賴清德「與華府的距離」不遠。可惜事與願違，這次美國只同意賴清德在西岸過境。

其次，賴清德希望過境美國時能會晤美國政要，藉以抬高身價，製造美國支持賴清德的印象。但可能因為賴清德打了3劑不被美國承認的高端疫苗，最後只能與美國參、眾議員視訊會議，以線上方式「遠距」晤談，話說見面三分情，這對需要建立美國政治人脈的賴清德來說，自是一項遺憾。

第三，美國派出副總統賀錦麗參加宏國總統就職典禮，蔡政府希望藉機安排賴清德在宏國與賀錦麗晤談。可是白宮明白表示沒有此項安排。蔡政府退而求其次，極力設法讓賴清德與賀錦麗「巧遇」，以便「同框」，藉此作為大內宣的題材。

在美方與宏國政府的暗助之下，賴清德與賀錦麗同被安排坐在元首特使區第一排，中間只隔了哥斯大黎加總統與西班牙國王。當賀錦麗入場時，賴清德主動上前致意，順勢與賀錦麗短暫交談、自然同框。親綠媒體立刻稱之為「外交突破」。但這只是外交場合的寒暄，對台美關係並無實質作用，哪來的突破？

雖然賴清德會見了賀錦麗，但僅僅是「自然同框」；賴清德也獲得卡蕬楚接見，時間卻極有限，難以深談。目前台宏邦交不變，並不是蔡英文或賴清德的功勞，而是因為卡蕬楚正在權衡美國、台灣提供的援助承諾，與中國大陸對宏國長遠發展的助力何者更具吸引力，因此未來台宏邦交仍有變數。

蔡總統指派賴清德代表她出訪宏國，一方面希望維持邦交，另一方面是讓賴清德接受美國「面試」，提升賴清德未來繼任總統的高度，可謂一石二鳥。而鞏固邦交並不是首要目標，賴清德能否獲得美國支持，順利接班才是蔡、賴的首要考量。

總統人選的確應該具備國際人脈與國際視野，賴清德在副總統任內首次出訪的初試啼聲，受限於疫情難以大開大闔，雖說此行有諸多美中不足之處，但對他競逐大位仍有加分效果，比起還在為疫情焦頭爛額的桃園市長鄭文燦，又再超前了一大步。

（作者為退休大使）