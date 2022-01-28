我國在立陶宛設立「台灣代表處」掀起的風波難以善了，大陸不惜以雙邊貿易為代價制裁立陶宛，歐盟雖同情立陶宛立場，卻無從提供實質幫助，立陶宛面對沉重的壓力，但基於國家尊嚴沒有讓步的空間。《金融時報》21日報導，華府建議立陶宛更改「台灣代表處」名稱，以緩和與中國的緊張關係；路透25日接棒報導，立陶宛政府考慮要求台灣更改中文名稱，使用不具政治性的「台灣人民代表處」。

燙手山芋 歐盟不願觸碰

美國白宮國安會、國務院及立陶宛外交部長藍斯柏吉斯都否認了相關報導，我外交部也發布澄清聲明。但《金融時報》與路透都是權威國際主流媒體，在全球矚目的外交事件上不會不經查證就逕自報導；官員匿名放話再予以否認，是典型操作手法，這些報導並非空穴來風，事件仍在醞釀之中。立陶宛總統瑙塞達27日再度喊話，呼籲修改「駐立陶宛台灣代表處」中文名稱，更驗證了這個觀察。

形勢正朝不利台灣的方向發展是不容忽視的事實：第一，立陶宛內部缺乏共識，瑙塞達表示開設台灣代表處是個「錯誤」，與外長唱反調。反對黨領袖批評決策「不專業」，近6成立陶宛民眾反對設立「駐立陶宛台灣代表處」，其中21%強烈反對，37%反對。藍斯柏吉斯重申沒有變更台灣代表處名稱的意圖與計畫，但他不能否認這個決策飽受挑戰。

第二，立陶宛雖然得到歐盟的精神支持，但多數國家的政府與企業並不認同立陶宛的作法，也吝於提供具體的支持行動。歐洲議會最近發起聲援立陶宛的簽名運動，結果700名議員中，只有40人參與連署；歐盟執委會到WTO提告中共制裁違反貿易規範，根本是緩不濟急的拖延政策。歐盟企業界表示，他們不再將立陶宛列為產品「原產地」，立陶宛等同已從「地圖上消失」。

第三，台灣在立陶宛設立代表處，美國是重要推手，國務卿布林肯等高層官員都曾公開撐腰，美國並提供6億美元貸款融資，但現在東歐風雲變色，烏克蘭局勢牽一髮動全局，美國已無暇兼顧立陶宛。布林肯26日致電中共外長王毅，強調俄羅斯進一步侵略烏克蘭可能構成全球安全及經濟風險，雙方的新聞稿並未提及立陶宛問題。

過於躁進 台經不起折騰

歐盟人士分析，立陶宛未做好內外溝通，也沒有充分準備因應可能的衝擊，卻丟出一個歐盟最不願碰觸的燙手山芋，所得到的支持必然冷淡。依據同樣的脈絡，台灣的處境可能有過之而無不及。

為了紓解立陶宛因中共報復蒙受的壓力，除已經公布的2億美元「中東歐投資基金」，台灣日前又加碼提供10億美元融資基金，希望促進台灣及立陶宛廠商的產業合作及投資，這些都是發展與無邦交國家實質關係中罕見的做法。外交部原規畫利用波羅的海小國形成外交突破口，現在卻陷於「名稱保衛戰黑洞」，其難度不亞於維護與邦交國的外交關係，風險與代價完全不符合比例原則。

最具爭議的是，外交部一再彰顯駐立陶宛代表處使用「台灣」名稱是重大外交突破，但英文名稱卻是「Taiwanese Representative Office」，而非「Taiwan Representative Office」，差別些微，意涵迥異。因而立陶宛總統呼籲與台灣協商改為與英文及立陶宛文相符的名稱「台灣人民代表處」。外交部當初若不冒進行事，今天就不需要面對更名壓力的後果，既然造成朋友的困擾，就應該幫忙解決。

民進黨急欲尋求外交突破，卻過於躁進，缺乏全盤規畫，輕率開闢了立陶宛的外交戰場，大陸、台灣及立陶宛沒有贏家，吳釗燮應適可而止，台灣外交經不起這樣的折騰。