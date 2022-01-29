在宿舍的廚房裡，多次偶遇正在做飯的珮珮，她的蔬菜總是新鮮又漂亮，我便問她：你都在哪裡買菜啊？

結果她說：「這是我自己種的。」蛤？我震驚又羨慕，忙追問，原來珮珮在新店中嶺山上的一座有機農場當志工，種植蔬菜兼上禪修課。

說幹就幹！我厚著臉皮跟珮珮一起上山去了。

上山的路沒有大眾運輸，唯有搭乘順風車才能上去。七點半，我們在新店捷運站前等待，坐農場平日配菜的冷藏車上山。駕駛座和兩個副駕駛位，剛好把駕車的阿文姐、珮珮與我三人裝得滿滿當當。

上山途中聊起油桐和老鷹

山路蜿蜒曲折，雨滴啪嗒啪嗒撞在擋風玻璃上，我望著窗外雲霧，心情舒展開來。阿文姐說：「不同的天氣喔，山上是不一樣的感覺。」

十多道彎後，我們進入人跡罕至的世外桃源，輕薄的霧被風推著，散漫在山谷，竹林與蕨叢高低錯落，玫紅色的山櫻花點綴在枝頭，雀兒不畏寒涼，停在電氣路燈桿上梳理棕色的羽毛。「這裡四五月份的時候，地上全都是桐花！」

我曾見過滿地的油桐，它們的翅膀潔白無瑕，被雨濕潤後更是晶瑩，半透明像玉片似的。

阿文姐讓我們注意一個凸起的小山丘，「之前我經過這兒都看到一隻老鷹，就站在凹凹那裡，我就拿手機一直拍它！」

「這座山裡很多老鷹，還有科研人員追蹤過，它們最遠飛到大聯。」珮珮問：「大聯？哪兒？」阿文姐說：「不是啊，就東北的大連啊！」我倆同時驚呼，原來是這個大連喔！

「老鷹多好啊，沒有地域的邊界，不需要護照、也不需要隔離十四天，想去哪就去哪！」阿文姐絮絮地說了一路。

內心有機最重要

上山了，最先注意到的，是半圓形霧色的溫室，像一個個土陶器皿扣在碧綠山間，裡面含藏著集天地靈氣、能滋養法身慧命的瓜果蔬菜。

我喜歡台灣的一點便是「人間」與「桃源」的距離並不讓人望而生畏吧，田園郊野觸手可及，不過二十分鐘車程，就能從鋼鐵森林中抽身，盡情吸納大自然的靈力。

典雅的複式木屋前掛著一幅木質墨寶，題字「內心有機農場 · 耕讀樂活」，一座兼耕作與講學的書院。原來這兒叫內心有機農場，看到這個名字，我被「電」到了：我們為了健康長壽，講究吃穿用度的養生和有機，實在都不如保持一顆心的善意、清淨與安定，才真正是「福田心耕」。

順著木屋前庭遠眺，是連綿的山巒與模糊的天際。我小心地踩在露珠和青草上，珮珮指著屋簷下一株半人高的植物，說：「這就是上次跟你說的我自己種的番茄，好幾個月才吃到一顆，哈。」

珮珮帶我認識農場中的志工長輩們，簡單打過招呼後便換衣服幹活。我喜歡山上不刻意保持的「社交距離」，大家不很多話，更多時候是來了、打個招呼，便出發到各自的園區，松土、種植、摘菜、理菜、配菜、采蘑菇……完成自己的功課。我們可以自然地「保持安靜」，把精力投注於山林。

（作者提供）

「挑一件沒那麼濕的就行。」山上提供雨衣、雨靴，我逐一換上。「你待會慢慢走到剛上來的那道坡下，一直走，走到集裝箱那等我。我去開小綠。」

瘦小身軀和強大男友力

「篤篤篤篤篤篤」，只見一道綠色從坡上下來，所謂「小綠」，是一輛篤篤響的四輪車。我差點沒認出珮珮來，她喊我蹲在裝載貨物的綠色方兜兜裡，我們便篤篤篤篤篤篤地上路了。

車子篤篤篤地駛進山間，參天的竹林為我們遮擋風雨，開闊處能看見山坡上參差不齊的茶樹，鬼針草上的黃蕊白花簇擁了一路，我正目不暇接，珮珮提醒我：「剛經過了櫻花。」忙回頭看，只見一樹傲然的玫紫星點逐漸遠離，躲藏於路邊綠叢中...

四輪車。（作者提供）

珮珮也算是資深志工了，這些年來，山上種植園區逐漸擴大，學開汽油三輪車，是為了幹活方便，「我還教過另一位陸生開，結果她第一次試駕，就把一間溫室的門撞爛了。讓我很尷尬，哈哈。」

「待會的路很顛簸，你可能要先下來。」我站在一旁等待，只見珮珮「轟」地將小綠往地上一鋤，小綠乖順地向後倒車，斜著開上了嶙峋的坡道。我驚呆了！倒著開泥濘山路，珮珮本人瘦如竹，怎有這般「男友力」？

開始幹活：採摘彩色菠菜

進入溫室前，需要先將雨靴上的泥土沖掉，防止帶入小蟲子。今天我倆的任務是收割彩色菠菜，又名瑞士菠菜，有黃的、白的、紅的。

紅色植株的葉梗像血管一樣發著勃勃生機。珮珮簡單打磨小鐮刀後，抓起一根菠菜給我做示範：像這樣把根去掉，菜葉按同一個方向疊進籃子裡即可，我問為什麼要給裝菜的箱子套上透明的袋子，她說這樣能防止蔬菜放進冰箱後被吹乾蔫掉。

農耕中的智慧：大自然裡沒有浪費

我小心翼翼地踏上菠菜生長的田壟，泥土鬆軟而潮濕，田壟上要使用四腳有圓鐵片的板凳，否則凳腳會嵌入泥土。一開始我沒能掌握要訣，割出來的菜葉上沾滿泥巴，手也總是黑秋秋的，需要在衣服上擦了又擦。

請教珮珮後才知道，原來不需要從根部拔，只要手握菠菜中心幾片葉的葉梗，在靠近根部的地方垂直向上提起，菠菜就乖乖出土了，手上也不會沾到任何濕土，能保證採出來的蔬菜乾淨。修剪根部時偶爾會掉落葉片，這些葉子會單獨收集交給廚房，作為近日的伙食。

既能開小綠又能採好菠菜，珮珮真是「心有猛虎、細嗅薔薇」的最好詮釋。

她動作比我快很多，因為她心細得來，還膽大，面對營養不良的菜葉，她會直接砍之，而我總是猶豫不決：這只有一點點黃，感覺還可以吃啊！還是我可以把它們帶回去？

珮珮見我優柔寡斷，便跟我分享：「之前我聽過一句話，大自然裡沒有浪費，這些葉子回收後，會成為堆肥，重新回到大自然中去，一分一毫都不會少。」所謂的捨與得，是人類社會的概念，大自然只無條件接納、包涵、孕育、昇華一切。

珮珮還告訴我，書院在教導孩子們的時候，除了教規矩，還教權變。例如面對僅枯黃一點的葉子，若兒女情長地將其保留，在冰箱裡，一片敗葉會「帶壞」其他所有好的葉子，這不就屬於縱容壞事了嗎？

耕作中有真實智慧，珮珮這麼提醒後，我對孔子的「硜硜然小人哉」又有了新的體悟。是啊，要對自然充滿信心，這樣處理不是浪費，而是給它們重生的機會。（廖小花/世新大學陸生）

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