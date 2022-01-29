據媒體報導，美軍「林肯號」航母與「卡爾文森號」航母相繼於1月23日由西太平洋進入南海，24日進行聯合演習，期間「卡爾文森」號航母艦載機F-35C於降落失敗後墜海，飛行員跳傘受傷外，另有7人輕重傷。對此，中美兩國在失事海域打撈F-35C作業較勁、比快，深怕被對方捷足先登。

這並非是空穴來風的想像，有證據顯示中美雙方頻密出動偵蒐艦機向失事海域進發，共軍於1月23至25日，先後派出39架、13架、2架軍機以為因應美軍航艦戰鬥群，架數隨著航艦遠離而減少，顯示共軍行動與美軍有極大關連。更令人匪夷所思的是，1月26日大陸南海戰略態勢感知網站，公布美軍3架P-8A、1架EP-3E、1架MQ-4C和1架RC-135V在台灣西南至巴士海峽國際空域活動，創下有史以來最高紀錄。但26日共機並未在台灣西南國際空域，而是在次（27）日共機殲-16機6架、運-8反潛機2架、運-8遠干機1架復又出現在台灣西南國際空域活動。

卡爾文森號航母艦載機F-35C失事墜海，美中兩國連日來機艦頻密集結前往失事海域，或有打撈競賽可能。(圖/作者陸文浩繪製)

媒體報導，根據可靠消息來源，美國海軍已證實，刻正評估如何打撈降落失敗墜海的F-35C新型匿蹤戰機選項。由於F-35C屬美軍第五代新型戰機，其裝備機敏等級高，如遭中共所獲，依中共逆向工程經驗，可能有助於航太技術的提升，相信這是美方非常擔心的問題。

依據1月26日美機在上述空域活動的數量、以及先前南海戰略態勢感知公布，25日美軍「林肯號」與「卡爾文森號」航母在黃岩島東北海域、乾貨及彈藥補給船（T-AKE-11）在黃岩島西北海域、航母戰鬥群其他艦船可能亦在前述海域周邊等，亦與打撈戰機任務及戒備有關。

1月27日共機9架在台灣西南國際空域活動，相信應該與警戒美軍2航母等總計約7艘艦船「撈過界」有關（先前美國海軍計有航母「卡爾文森」號/CVN-70、「林肯」號/CVN-72；兩棲攻擊艦「美國」號/LHA-6、「埃塞克斯」號/LHD-2；提康德羅加級巡洋艦「莫爾比灣」號/CG-53、「尚普蘭湖」號/CG-57；驅逐艦「查菲」號/DDG-90、「格瑞德利」號/DDG-101、「斯普魯恩斯」號/DDG-111，以及至少2艘海洋監視船和數艘滾裝船及乾貨補給船，於22日和日本海上自衛隊在菲律賓海舉行聯合軍演），此區域約在黃岩島西北至東北到菲律賓西部一帶海域活動。

28日媒體披露衛照發現，中共25日已派出2艘054A導彈護衛艦針對前述美艦進行監控。其中27日美軍「林肯號」航母移往位於南沙群島西南方向海域，可能與擴大警戒打撈範圍有關。隨著美軍艦隊遠離中共空中兵力警戒範圍外，28日共軍僅一架運8電偵機出現台灣西南方國際空域。

根據外媒宣稱，美軍希望在120天內搶時間完成打撈戰機作業，以免中俄搶先一步取得美軍新航太科技。加上，美國從本土派遣打撈船至南海，航程至少10天以上之外，由於南海水深、洋流複雜、且流動性強等因素，有可能造成美戰機支解、分散，更添加打撈複雜與增加難度。

1月27日，中共外交部發言人趙立堅主持例行記者會上回應外媒稱，「我們對他們的飛機沒有興趣」。但此言為一般性的國際外交辭令，更加令人懷疑此地無銀三百兩。因此，對於中共是否會派兵進行打撈美機方面，個人提出幾個觀察方向，提供各界參考：

依據2014年馬航MH370班機失事，中共立即組織「中國海上搜救中心」，大陸官方派出中共交通運輸部南海救助局所屬14000千瓦功率的專業救助船「南海救101」輪、「南海救115」救援船，與千噸級之「海巡31」等船，海軍則出動駐海南三亞驅支之052C型導彈驅逐艦海口艦/171、駐海南榆林護衛支隊053H3型導彈護衛艦綿陽艦/528，和駐廣東湛江登陸艦支隊071型兩棲登陸艦井岡山艦999與崑崙山艦/998。有關單位應注意前述這些同質性艦船，是否有向美機失事海域外圍集結。

其次，南部戰區海軍駐廣東湛江之防救船大隊所屬925型遠洋打撈救生船永興島/863、遠洋拖船、海洋綜合調查船、測量船等具有遠洋深海打撈與探測性質軍、民船隻、甚至海南省許多漁船（具有海上民兵身分）出動，至美軍機失事海域周邊或遠處（南海水深、且洋流複雜）活動。

最後是，注意上述這些艦船港口如，廣東湛江、海南三亞、榆林等一級港口、或甚至海南省的三級漁港有頻密地出海活動。

（作者為文化大學國發所博士候選人）

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