總統府發言人張惇涵於去（2021）年12月17日示警：「台灣已申請加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP），蔡政府擔心反萊豬公投若過關，將衝擊台灣加入CPTPP」！惟彭博社（Bloomberg）對上月18日之台灣四大公投議題所做的報導指出：就「彭博社的最新專業財經觀點，其報導事實通篇未曾言及CPTPP」！易言之，「萊豬」真正想掩護的，其實是解禁日本福島「核食」，至於CPTPP，則僅只是一顆民眾普遍「記不得、看不清」，但蔡政府又極盡其冠冕堂皇之能事的障眼「煙霧彈」！

看看民進黨於昨（1/28）日上午在立法院射出的「第一彈」，立委郭國文透過新聞稿公開呼籲：「行政單位應在春節前的最後一個上班日，宣布解禁福島食品，以此做為新年禮物」！試問：身為「台南市日本人協會」榮譽理事的郭國文，其送禮對象會是誰？

再者，依「行政院施政報告」內文，蔡政府將全力輔導7間「食品輻射檢測認證實驗室」，以使之取得財團法人全國認證基金會（TAF），以及衛福部食藥署的雙重認證。此不就代表蔡政府早有開放日本福島核食的準備，而且，在其理由上，更毫不意外地又一次冠以「爭取加入CPTPP」的大帽！如此的順理成章，讓張惇涵大可將「美國萊豬」一詞，更換為「日本核食」四字，用以再次警告台灣民眾：「台灣已申請加入CPTPP，蔡政府擔心若不開放核食，將衝擊台灣加入CPTPP」！

農曆新年將至，不缺「進口萊豬」的台灣，竟猛然出現在地「蛋荒」之亂！考究箇中原因，除係因為蔡政府「抑制蛋價」，導致蛋農惜售外，另一關鍵主因，則是由於「飼料貴，冬季產率下降，這個季節養雞划不來」，然而問題是：難道今日台灣，是首度遇上「第一個會很冷的冬天」？抑或是農委會只顧著全力護航「美國萊豬」、「日本核食」，而絲毫不把「台灣雞蛋」放在心上！

雞蛋是民眾的每日生活必需品，當農委會面對「全台缺蛋、蛋價偏高」的嚴重問題時，竟只會雙手一攤地表示：要等到清明節（3個多月後），才能「恢復正常」時，苦買不到雞蛋的台灣百姓，是不是很想大喊一聲：「滿腦子美國萊豬、日本核食，真是去你個蛋」！

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