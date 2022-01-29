｢想做一件事情，只需要一個理由；不想做一件事情，會有千百個理由｣，說的不正是咱們的政府？對於中華代表團參不參加北京冬奧開閉幕式炒得甚囂塵上，蔡政府一直以來秉持的台獨立場以及仰慣了美國鼻息，當然以不參加為最高指導原則，然則最近蔡英文在七海文化園區對經國先生的一番評價，又吹皺一池春水，令底下的人舉措失據。

美、英、加和澳大利亞等國高舉｢人權紀錄不佳｣大纛，對北京冬奧採取杯葛態度，底下小弟跟著搖旗吶喊，立陶宛率先響應，跟立陶宛沆瀣一氣、又買了人家2萬瓶蘭姆酒的台灣最後一刻也宣布跟進，不參加開閉幕式，所持的理由是航班配合不上以及選手賽閉離境。不說還好，一說還真把世人大牙給笑掉，連戲都不會演！

其他不願開罪雙邊關係的紐西蘭、比利時、瑞典、拉脫維亞和荷蘭等國是以新冠疫情不便為藉口，誰也不能說錯，連日本也懂得投機取巧，雖然不得不順應美國，但卻拒稱是「外交抵制」；為什麼別國外交做得那麼順情順理，台灣卻疙疙瘩瘩、看起來那麼彆扭？

口口聲聲罵別人政治干涉體育，現在明擺著自己用政治演出荒腔走板的一幕。真的，台灣雖小，能不能不要失去格調？

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