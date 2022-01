去年11月,台灣在歐洲一個小國設立了一個辦事處。貌似平常的這一舉措卻在國際上引發了巨大的震盪。雖然這一事件仍在持續發酵,還未結束,也不妨梳理一下其前因後果,分析和反思迄今為止對當事各方帶來的榮辱得失。

事件的起因是台灣以「台灣」之名在立陶宛掛牌開設了「駐立陶宛台灣代表處」(The Taiwanese Representative Office in Lithuania)。這一名稱大有玄機奧妙。

代表處的名稱中文使用了「台灣」,英文使用了Taiwanese。這一用法打破了台灣駐外代表處所用名稱的慣例。慣例是中文使用「台北」,英文使用Taipei,例如台灣駐美機構的名稱:「駐美國台北經濟文化代表處」 (Taipei Economic and Cultural Representative Office in the United States)。

打破上述名稱慣例不是台灣的無意之舉,而是經過精心設計。大背景是執政的民進黨終極目標是台灣獨立,為此不遺餘力推動「正名修憲」,在駐外機構的名稱中用「台灣」替代「中華民國」 、「台北」是其中的一步。

在許多國際場合台灣不被允許使用「中華民國」的名稱,那是因為中國政府的「一中原則」所致。「中華民國」的名稱也是台灣當局不樂於使用的,因為其中有「中」字。「中華民國」在歷史上和中國有天然的紐帶和切不斷、理還亂的聯繫。而全面的「去中國化」是民進黨的基本政策。

「台北」只是台灣島的城市地名,雖然也是目前「中華民國」的「首都」,畢竟其「地方」色彩濃厚。而「台灣」的名稱是民進黨的首選,不管最終的獨立國家名稱叫什麼都離不開「台灣」二字。在民進黨的心中,「台灣」含有官方色彩,代表的是和中國大陸相對應的、和大陸平起平坐的另一個政權,另一個執政政府。也就是「你是中國,我是台灣」的「一中一台」。

駐立陶宛代表處的中文名稱中用了「台灣」,相對應的英文為什麼沒有用Taiwan,而是用了Taiwanese?這恐怕也是台灣處心積慮的思考。

為了遵守「一個中國」的原則,避免捲入中國和台灣之間的政治紛爭,台灣的非邦交國都不允許使用Taiwan在台灣駐其辦事處名稱中。避開Taiwan,選用Taiwanese乍一看好像沒有違背「一中原則」,因為名稱中確實沒有直接使用Taiwan一詞。儘管Taiwanese也可以翻譯為「台灣」,同時也可表示與台灣相關的意思,諸如「台灣的」、「台灣人」、「台灣人的」等等。Taiwanese和Taiwan相比顯得比較柔和,看起來不是那麼扎眼。

台灣當局一方面有些心虛,不敢明目張膽在英文名稱中用Taiwan,害怕遭到立陶宛的拒絕和中國的反對。另一方面使用Taiwanese也是一種試探,先邁出半步看看各方的反應,為下次正式使用Taiwan做一個測試。

不深諳台灣政治的人恐怕難以理解一塊匾牌背後如此復雜的政治設計,難以體會「台北台灣」一字之差帶來的意義變化和相關聯想。

對台灣當局的文字伎倆,美國政府清楚,中國政府清楚,但直接當事方立陶宛卻似乎稀里糊塗。

儘管台灣方面說,代表處名稱是經過雙方商定的,是「雙方的共識」,很難相信台灣方面會把名字所含有的「一中一台」涵義以及可能帶來的「台獨」的聯想清清楚楚地告訴了立陶宛。台灣有騙人之嫌。

美國心中明白卻不願意提醒立陶宛,因為美國有自己的私利,想利用立陶宛對中國的「一中」底線進行挑戰,自己躲在後面觀看。

中國雖表示強烈反對,對立陶宛進行過「多次勸阻」,應該也是事前沒有向立陶宛作出詳細解釋,未使立陶宛徹底明白問題的嚴重性,導致立陶宛成了唯一一個允許台灣以「台灣」為名設立代表處的歐盟國家。

立陶宛政府及其智庫顯然對「台灣」/Taiwanese一詞的政治敏感性缺乏認識,對中方的反應準備不夠,對事件的風險評估不足,對可能造成的嚴重後果缺乏預見。前些時候,立陶宛不止一位政府官員,也不止一次承認,讓台灣以「台灣」之名設代表處是一個錯誤,代表處的名稱成了立陶宛與中國發生衝突的「關鍵因素」。

近日有外媒報導,美國外交官建議立陶宛做出妥協,給「駐立陶宛台灣代表處」改名。也有消息人士稱,立國外長也提議修改代表處的中文名稱,使其如實反映英文單詞Taiwanese的字面意涵。前日又報立陶宛總統同意改正(fix)「台灣代表處」的名稱,以化解代表處的名字在立陶宛語、英語和漢語中聽起來造成的差別。他還再次強調,立陶宛政府當初做決定時,沒有事先進行協調,也沒有充分評估中國可能會有的反應。

雖然目前台灣官方否認相關報導的內容,但「無風不起浪」,改名的壓力絕非空穴來風。美國和歐盟在背後施加的影響一點都不難以想像。

美國是此次外交事件的幕後推手和最大的受益者。不費一槍一彈,也沒有和中國面對面衝突,利用立陶宛這一「棋子」踩踏中國核心利益的紅線,得知了中國如何反應及反應的程度,從而積累了如何「以台制中」的經驗。

中國、立陶宛、歐盟、台灣皆是此次改名風波中的受傷者。

此次事件給中國帶來的負面影響顯而易見:中國和立陶宛陷入雙邊的外交危機;中國和歐盟的平衡關係受到衝擊;中國和台灣的關係也進一步惡化。

立陶宛一方面在經貿上受到巨大的損失,其激進的反華舉措受到國內在野黨的批評,也造成其他歐洲國家的不滿。

歐盟則陷入是維護統一的對華政策還是擺脫立陶宛「綁架」的兩難選擇。

台灣「偷梁換柱」玩弄文字的伎倆被大陸識破,今後恐難再用同樣的手法炮製「立陶宛2.0」。另一方面則不得不「滴水之恩湧泉相報」,額外花費十多億美元對立陶宛的厚愛進行贊助和補償,落下「金元外交」和「凱子外交」的把柄。

從歡呼慶祝外交突破到承受來自多方的改名壓力,對精心設計的名字被迫進行修改,個中的苦澀滋味只有台灣當局自己能夠體會。如果台灣最後頂不住壓力而不得不對代表處改名,不管是中英文都改,還是只改中文名稱,只要改了名,就是台灣外交的挫敗,就是此次外交風波最大的輸家。

(作者為多倫多聖力嘉學院兼職教師)

