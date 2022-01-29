2022年1月21日美國總統拜登與日本首相岸田文雄舉行首次會談，雙方談及如何強化兩國經濟聯繫的機會，未來還要舉辦經濟版的「2+2會議」。此外日本承諾會用行動爭取支持美國的「印太經濟架構」（Indo-Pacific Economic Framework）。

影響印太地區局勢穩定發展，取決於中國與美國、與其盟友關係發展的本質。美中之間存在主要利益衝突領域，影響到全球與區域各國之間經濟與安全問題。美國為了在印太地區實現安全與穩定的環境，拜登政府新的印太戰略需要一個軍事、政治、經濟聯盟，建構出美國與盟國之間的集體安全防衛網絡。美國預計在2022年啟動「印太經濟架構，強化對印太地區的投資，確保美國具有足夠的影響力捍衛「自由開放的國際秩序」為戰略目標。

「印太經濟架構」是經濟安全防衛網基礎

美國「印太經濟架構」號稱涵蓋供應鏈、半導體、基礎設施、網絡安全等領域，兼具包容性及彈性，希望吸引更多不同國家加入。美國新的印太政策的策略之一是建構出美國與盟友的集體安全網絡，這是創造嚇阻敵對方的有利條件之一，除了傳統安全領域之外，經濟安全防衛網絡也是拜登印太戰略構想之一。

目前在印太地區，無論是美國「印太經濟架構」、日本CPTPP還是中國RCEP都是為了爭奪區域經濟發展的主導權。美國的印太經濟框架得到日本的支援，可以說是美日同盟也要打造「經濟安全防衛網」，這是美日共同建構多層次社會、經濟、工業嚇阻條件，這種威懾形式主要基於經濟因素。

美國「印太經濟架構」開放有興趣的國家加入，計劃將社會、經濟、工業領域延伸到各個盟國的公共領域之中，無論在醫療、半導體、氣候變遷、網路安全、通訊、犯罪預防等領域加強合作刺激彼此國家發展。加上日本的CPTPP，或者與美國印太戰略相同意識形態的區域內外國家整合入美國自由貿易體系，成為區域整合的參與者，有助於形成一股「經濟威懾」力量，這是一個能夠平衡中國主導區域經濟發展的替代方案。

台灣加入美國「印太經濟架構」的機會

在台美經濟合作上，2021年6月30日美國台灣就貿易與經濟問題舉行雙邊會談，再次重起貿易暨投資架構協定TIFA理事會會議，拜登政府希望提高台美經貿合作程度，這是對自己國家利益最大化的選項，其中最主要的原因是，半導體問題，美國汽車業面臨嚴重赤字危機。2022年初美國就已出現晶片短缺危機，美國商務部警告，全球製造商持有的晶片庫存只剩5天，晶片庫存量面臨告急的危機。

台灣半導體在全球經濟安全上扮演重要角色，若台灣發生危機將造成全球供應鏈混亂，嚴重影響各國汽車及電子設備的生產，因此台海問題風險當然在美國日本協防台灣清單上。在國家利益之下，在經貿上，美國選擇強化與台灣經貿合作程度，在面對台海危機，美國態度及日本新政府建構綜合性威懾，取代實際的軍事手段防衛台海安全。

基於國際現實，台海情勢緊張，除了台灣必須依靠自己的防衛力量之外，美日同盟正在醞釀一股號召盟友打造綜合性嚇阻力量，共同維持台海安全情勢，因為現在各國安全情勢還必需依靠台灣半導體，因此台灣工業成為與世界各國相互依賴的關鍵技術，成為維持獨立自主與競爭優勢，無可取代的戰略價值，這就是台灣的生存之道。

至於台灣是否能夠加入加入CPTPP，目前除了必須先解決內部問題之外，也就是說台灣真的有足夠的條件準備加入CPTPP嗎？除此之外，外部阻擾因素可能成為台灣加入CPTPP的多重挑戰。現在美國提供「印太經濟架構」號稱開放性包容性，或許是另一個選擇，除了現有台美TIFA理事會會議下，建議政府單位可以思考建構台灣與日本、美國經濟版的「2+2會議」，多軌並行。

（作者為台灣國際戰略學會副研究員，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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