總統府召開國安高層會議，蔡總統指示，請各單位務必確保國家安全、台海及區域和平穩定；面對疫情挑戰則要「戒慎而不恐慌」；此外更要落實春節民生物資、物價穩定。蔡總統的顧國安、守疫情、穩物價等三重點沒畫對重點，坦白說想要國泰民安，難了！

首先，蔡政府近年來把中共軍機擾台視為對台常態性威懾，讓台灣空軍飛官神經繃到極點，頻頻發生墜機事故，現在蔡總統在春節前宣示重視國安，何嘗不是重擔落在第一線飛官肩上，對岸若不是針對美軍動輒演訓，怎會在過年期間騷擾引起台灣民眾反感與厭惡呢？台美關係史上最好，蔡英文何不相勸美國老大哥呢？

其次，根據外電資訊，即便世界先進國家民眾大多注射三劑以上疫苗，每天感染確診數仍逾萬人。蔡總統與其說「戒慎而不恐慌」，不如呼籲國人落實基本防疫工作戴口罩、勤洗手、避免群聚，趕緊打疫苗，嚴格把關邊境防疫，祈求台灣民生經濟趕緊復甦。

最後，農委會凍漲蛋價，造成雞蛋供需失調，北部地區「一蛋難求」的窘境，年關將屆又是旺季，導致恐慌性買氣爆量，蔡總統「穩物價」破功，老百姓民怨沸騰之餘只能說官字兩張口「說的比唱的好聽」！

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