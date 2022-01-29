「灣灣」到底是貶抑的中共「統戰」辭彙，還是被汙名化的大陸線民對台暱稱？臨近春節，兩岸圍繞「統戰」議題再爆口水戰。其實，「統戰」之爭首先在於語境有別。大陸在統戰台灣，台灣也可以統戰大陸。民進黨不要「統戰」，難道要「戰統」？

在民進黨看來，「統戰」是陰謀詭計的同義詞，但在大陸，「統戰」一詞光明正大。根據2020年12月發布的最新版《中國共產黨統一戰線工作條例》，所謂「統一戰線」，是指中國共產黨領導的、以工農聯盟為基礎的，包括全體社會主義勞動者、社會主義事業的建設者、擁護社會主義的愛國者、擁護祖國統一和致力於中華民族偉大復興的愛國者的聯盟。在建制上，從中共中央到地方各級黨委均設有統戰部。

具體到對台統戰的主要任務，上述條例的表述是「貫徹執行黨中央對台工作大政方針，堅持一個中國原則，廣泛團結海內外台灣同胞，發展壯大台灣愛國統一力量，反對『台獨』分裂活動，不斷推進祖國和平統一進程，同心實現中華民族偉大復興。」簡言之，就是團結一切可以團結的力量反「獨」促統。從這個角度來看，得到國台辦背書的「灣灣」明顯是對台灣民眾示好，具有統戰意味。只不過大陸的統戰從來是陽謀，不是陰謀。

如果民進黨能客觀看待統戰，將其視為爭取人心的必要手段，那麼台灣同樣有統戰大陸的需要。從「台灣最美的風景是人」到「台灣人都是『台獨』」，近年來由於兩岸關係持續惡化，大陸民間的厭台反台情緒日益高漲，武統言論一度大行其道，網路上知台、友台、愛台的聲音逐漸銷聲匿跡。不久前連國台辦都不得不出面規勸大陸線民「要做到反『台獨』不反台灣。」

對台灣而言，大陸社會對台厭惡乃至敵視是異常危險的信號。執政的民進黨理應警覺，加強對大陸的統戰。無論是關愛在台的陸生陸配，還是向對岸人民展現善意，都有助修復台灣對大陸的親和力與吸引力，進而喚醒大陸民眾的同胞親情，消弭兩岸民間對立，推動兩岸關係和平發展。

然而，民進黨上台以來一心「抗中保台」，所作所為完全與統戰大陸背道而馳。相比大陸實打實的惠台政策，民進黨對大陸人民的善意口惠而實不至。關愛陸生陸配？連與外生外配平等待遇都做不到！即使身上流著台灣人的血，因為沒領台灣的身分證，台灣人與陸配的未成年子女（小明）在疫情爆發後一度被民進黨政府拒絕返台。防疫指揮官陳時中一句冷冰冰的「選擇了國籍就要自己承擔」，被陸媒視為「台灣最醜陋的風景」！更不用說民進黨自己就是煽動台灣社會反中仇陸情緒，導致兩岸民間劍拔弩張的始作俑者。

當然，也不能說民進黨完全不重視統戰，只不過它的目標不是爭取大陸民眾的同情與理解，而是與所謂理念相同的國家共建國際反中統一戰線。如果民進黨既抗拒大陸統戰，又不願意統戰大陸，而是一廂情願聯美抗中，武裝拒統，兩岸關係勢必暗無天日，台灣也不會有什麼前途。兩岸關係要發展，台灣人民要和平，台灣當政者審時度勢，主動出擊統戰大陸，總比頑固反共抗中，最終被大陸「戰統」來得強吧？