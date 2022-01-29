快過年了，傳統市場裡擠滿採辦年貨的民眾，好不熱鬧。不過，全台鬧蛋荒，搶蛋人潮比排隊打疫苗的人還多，金虎年前夕，讓人有種「蛋蛋的哀傷」。

早在今年初，北台灣就已出現蛋荒，蔡政府忙著「靜昶守護」，加上本土新冠疫情升溫，根本無暇關心民生議題，以致蛋荒鬧了快1個月，蔡政府才在最後一個上班日，煞有其事地開了國安會議，討論春節民生物質，農委會一個「南蛋北送」政策，讓市場掀起搶蛋人潮。

農委會把缺蛋責任推給寒冬和早晚溫差大，導致蛋雞不下蛋，造成蛋商調度吃緊，主委陳吉仲也信心喊話，要民眾不用擔心缺貨問題，但這波蛋荒不只是天候影響，飼料價格飛漲、雞農不願養蛋雞也是不爭的事實，政府平抑物價要求通路商凍漲，豈不是逼著雞農殺雞取卵。

陳吉仲不愧是蔡英文總統的愛將，這幾年仕途扶搖直上，當農產品輸陸卡關時，卻能死要面子地猛喊說會協助轉往他國外銷，砸錢救果農，背地裡卻要各行政機關、國營企業埋單承接，反正事過境遷，官位仍在。

這回遇上「蛋蛋危機」，陳吉仲循例出面滅火，信心喊話仍難敵通路商攤架雞蛋缺貨的事實，畢竟雞生蛋要花時間，總不能依樣畫葫蘆要求各機關也開養雞場生蛋應急；另外農委會要從澳洲進口雞蛋，聲稱最快2月中旬會進來，早知如此，何不在年初就超前部署解決蛋荒問題。

面對雞蛋產銷供需問題，監察院曾多次糾正農委會，2019年2月蛋荒時，陳吉仲還發下豪語百分之百保證，不會讓消費者買不到雞蛋，行政院長蘇貞昌也說會進口雞蛋因應。如今再缺蛋，兩人依舊老神在在，顯然是把民眾「蛋蛋的哀傷」當成馬耳東風，繼續戀棧官位。