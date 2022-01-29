政府終於在「抵制北京冬奧」議題上出手。體育署日前宣布，我冬奧代表團因考量航班抵達時間和疫情等因素，將不出席開、閉幕典禮。這顯然是想打安全牌，只可惜看起來兩不得罪的做法並非好牌，反而凸顯台灣在美中競爭中像小媳婦般扭扭捏捏的窘境。

自從拜登政府上台宣示以中國為主要對手後，美中競爭的全球戰略格局就正式形成。美國呼籲外交抵制北京冬奧是雙方近一回合的較勁。台灣如果站在美國這一邊，如同之前同意萊豬進口等親美舉措，就應明確宣示，是出於政治理由不出席開、閉幕式，以示挺美立場。以技術性理由迴避，顯示對北京的讓步，美國將不樂見。若遭質疑「台灣真的站在美國這一邊嗎？」則受進口萊豬影響的國人健康就可能白白犧牲了。

不明言外交抵制，或許與抵制本身缺乏正當性有關。美國以「中國在新疆持續進行種族滅絕和反人類罪行」為由抵制奧運，犯了兩個層次上的錯誤。第一個層次是違反「政治歸政治，體育歸體育」的國際共識，這在冷戰時期美蘇相互抵制對方主辦的奧運會而造成選手權益受損後確立。這次抵制冬奧國家的奧委會沒有一個支持本國政府的決定，就是這個原因。

第二個層次，中國有沒有在新疆進行種族滅絕和反人類罪行，是個高度爭議的問題。美國指控，中國否認；到底有還是沒有？美國的指控並沒有拿出明確證據，要求中國自證則違反「無罪推定原則」。雖然西方或親西方媒體眾口一聲，但新疆維吾爾為突厥語族，屬於「突厥國家組織」的哈薩克總統托卡耶夫不僅未抵制，反將參加冬奧開幕式；維吾爾人信仰伊斯蘭教，以伊斯蘭為國教的巴基斯坦總理伊姆蘭汗也將出席。正主都不認為維吾爾人權或宗教遭侵犯，20年來在反恐戰爭中將激進穆斯林當作假想敵的美國卻跳出來主持正義？對非西方國家的說服力薄弱了些。

因此，依據英國媒體BBC的統計，明確宣稱外交抵制北京冬奧的國家有6個，不參加但也不承認是外交抵制的國家有8個；而將出席開幕式的國家或國際組織領導人則有20多位。拜登總統宣稱「美國回來了」，此次卻淪為少數。台灣不宣稱外交抵制固然避免了成為少數的尷尬，但也喪失了對拜登總統一個雪中送炭的機會。

國際政治的外交訊號宜明確而不宜混淆。台灣對冬奧議題的合理操作，要不就是參加開、閉幕式以示「政治歸政治，體育歸體育」；要不就是大方表態外交抵制以示力挺美國。現在的扭扭捏捏只會讓外界認為是既不敢得罪美國，也不敢得罪中國的小媳婦心態。

這也讓人感慨，自蔡政府執政以來，在選舉上超級厲害，只要是投票就無往不利；但在外交、兩岸與安全議題上卻失誤頗多，有很大的改進空間。總統府虎年春聯題的是「福運旺來」，期望蔡政府能轉移施政重心，那才是真正的國人之福。

（作者為台灣國際戰略學會執行長）