在美國發起的外交抵制下，北京冬季奧運即將在2月4日開幕，台灣決定不參加開、閉幕典禮，但未表態「抵制」，而以隊員個人因素為理由。教育部並於19日舉行公開授旗典禮，宣布由中華奧會率隊與賽，奧會主席林鴻道因健康因素，改由前奧會副主席兼代理祕書長陳士魁領軍，兩岸奧會溝通順暢，場中不會出現旗歌爭議。

台灣順利參與賽事

美國以新疆維吾爾族與其他少數族裔遭到系統性迫害，及西藏與香港的人權問題為理由，宣示對北京冬奧進行「外交抵制」，澳洲、英國、加拿大、丹麥、立陶宛等5國跟進，日本不派官員，但未使用「外交抵制」一詞，法國態度模糊，奧地利、比利時、荷蘭、紐西蘭、拉脫維亞、瑞典等國以疫情為理由不派官員，愛沙尼亞稱因「政治理由」不派官員參加。

不過，已有7位元首級領袖將赴北京參與盛會，包括聯合國祕書長古特雷斯、俄羅斯總統普丁及波蘭、阿根廷、巴基斯坦、哈薩克、蒙古等國總統。看來美國的外交抵制並未造成風潮，依據大陸外交部消息，美國至少18位官員向北京申請簽證，準備到大陸參加冬奧，美國外交抵制只有立場宣示的意義，並沒有什麼實質影響。

冷戰時期美蘇兩強都曾經抵制過對方舉辦的夏奧會，但效果都十分有限。進入21世紀，美國仍沿用冷戰時代的手段羞辱北京，更難奏效。美國的抵制沒有引起太多響應，除了沒有實際的國際衝突外，主要還是經濟因素，大陸不但為西方世界提供大量產品，同時也是龐大的市場，特別是與日俱增的運動產業驚人的購買力，讓許多運動員或相關企業，面對大陸格外小心謹慎。

台灣一些人權團體聲援「#NoBeijing2022」（不要北京2022）的倡議，但引起的關注不多。這不僅是因為台灣參加冬季運動競賽的項目不多，也反應蔡政府任期最後2年，在兩岸關係上希望避免擴大對立的心態，沒有明顯外部壓力下，就沒有強出頭的必要，力求行穩致遠，不節外生枝，以管控危機。

本屆冬奧台灣4位選手取得參賽資格，包括競速滑冰黃郁婷、雪橇林欣蓉及滑雪李玟儀、何秉睿等。其中黃郁婷非常值得期待，她是競速滑輪溜冰1000公尺的世界紀錄保持者，轉戰滑冰後，不到一年內達到世界杯秒數標，去年底在大道競速滑冰世界杯（北京冬奧資格賽），一舉取得500、1000和1500米項目參賽資格。參加ISU大道競速滑冰4大洲錦標賽，更奪得女子1000米項目金牌和500米銀牌。

獨派沒有藉機生事

近年來，台灣有人不滿於參與國際賽事的「奧會模式」，引起內部的爭執，甚至還舉辦公投要求正名，引發兩岸緊張。去年東京奧運期間，藝人小S為「國手」加油引起的兩岸事件，讓台灣內部吵成一團的代表隊名稱問題，被轉移到兩岸矛盾上，可謂2015年周子瑜國旗事件的翻版。

不過，這次冬奧，獨派並未生事，民進黨政府不但未在代表名稱上做文章，也沒有呼應美國加入抵制行列，給人不做麻煩製造者的印象。大陸為順利完成冬奧以及年底二十大的權力鞏固，也不願意在這個場合橫生枝節。12月北京宣布ECFA繼續實施。1月6日，對岸海關暫停台灣石斑魚進口，我方也不像前兩次農產品被禁的大動作反應。都意味著兩岸關係近期雖不樂觀，但是雙方都還有管控危機的意願。

大國往往利用奧運比賽進行地緣政治博弈，也有越來越多的運動員，利用本身的名氣表達個人的政治立場。運動競賽能否或應否作為從事政治、社會運動或變革的工具，世人並沒有共識。但可以確認，國際競賽一定會帶來接觸與交流，而對話、接觸和合作更有可能帶來改變，無論人權還是兩岸問題都是如此。台灣在兩岸奧會合作下可望順利參加，預祝我國選手有優異表現，北京冬奧順利舉行。