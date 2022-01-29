2021年新生兒有15.38萬人，死亡18.37萬人，死亡人數超過出生達3萬人，連續第2年人口負成長，即所謂「生不如死」。北市、新北和台中首次出現人口負成長，總計9個縣市的死亡超過出生人數，隨著年輕人不婚、不孕趨勢，人口負成長問題將更形惡化，這是一隻超級灰犀牛，對長期經濟發展與國家競爭力不利。

居住正義頻頻跳票

在目前經濟社會架構下，出生率下降是自然現象，因生養小孩成本太高、「效益」太低。對國家社會而言，其後果十分嚴重，不僅失去經濟成長動能，無力支撐退休基金，長照負擔加重，被視為「國安問題」；所以各國都使盡渾身解數，要提高婦女生育率。台灣少子化現象嚴重，美國中情局估測，2021年婦女生育率台灣僅1.1，在全球227個經濟體墊底，顯著低於法國2.0，英、荷、美的1.8等；這和生活壓力有關，特別是居住（租屋或買屋）和教育費用（包括補習和才藝）居高不下，讓庶民無力承擔生兒育女的高昂成本，加上政治對立、社會紛擾、教育亂象，眾多庶民只能以不婚或無子化應對。

解決少子化首要是降低庶民的財務壓力；而其中最重要的，當然就是居住或房價。台灣央行打房震天價響，房價卻越炒越高，嚴重殘害年輕庶民的生活品質和生養動機。這個問題的解方，可以參考新加坡作法。

星國獨立之初，9成人口擠在狹窄的唐人街和落後的馬來式村落，政府為實現「居者有其屋」，1960年在「國家發展部」下設立「建屋發展局」，統籌規畫和發展新市鎮，翻新和重新發展舊宅以滿足住房需求，公平分配和管理住房產業，配套通過相關法規，居民遷移亦由政府負責，衍生的教育和商業需求也由相關部門投資興建。透過設計良好的公積金制度，為國民規畫購屋基金。1968年後公建組屋從出租轉為優惠出售，提供25年低利貸款，居民月付1/4到1/5月薪即可擁有房宅。目前，8成星國國民居住在規畫良善的政府興建組屋之中。

反觀台灣，政府過去興建平價國宅，但數量少到必須抽籤，被視為抽「樂透」。社會大眾寄予厚望、只租不售的「社會住宅」，數量也少得可憐。蔡總統競選政見承諾，8年要蓋20萬戶社會住宅（其中8萬戶是包租代管），5年達成率勉強接近4成。台北市長柯文哲也說8年要蓋5萬戶社會住宅，迄今卻不到2萬戶。重要首長不將「居住正義」當回事來認真推動，跳票時就找一大堆理由。

設立首購專屬帳戶

和新加坡相比，我們或許沒有星國的獨特條件來為庶民解決居住問題，但可以肯定的是，我們政府的領導層，無論中央、地方都缺乏星國領袖的決心和魄力，願意投注足夠的資源和心力，為庶民處理「安居樂業」最重要的內涵。而且，中央和地方從不溝通互動，理念和做法多所差異，各行其是甚至搞政治批鬥，讓人民扼腕。

勞工團體調查發現，台北市平均收入的雙薪家庭若租屋居住，每月「租賃」要耗掉月入的4成，新北市也要2成，比起新加坡家庭「購買」組屋只要耗費2成月入，實在是天差地別，乃至於許多台灣年輕庶民不敢結婚生養；但政府高層看在眼裡，卻完全不當回事。政治人物沒人認真執行本來就是低標的住宅政見，設定時無責任感，跳票後又無羞恥心，這正是台灣的最大問題。

解決少子化的國安問題必須要做多元的努力。若不協助年輕庶民解決「居住正義」問題，財務壓力太大，要年輕人盡快結婚、生兒育女根本就是緣木求魚。有人呼籲政府提供購屋補助機制，為年輕庶民設立「首購屋專屬帳戶」，讓年輕家庭逐月提撥1成月薪入帳，數年後首購屋時提出存款，政府即提供相當補助，讓他們得以繳交「頭期款」，解決安居的第一道難題。若以每年20萬年輕人、10萬個有此需求的庶民家庭為例，每戶補助80萬元則要年耗800億元，但若能相當程度地處理這個國安問題，花費不算太大。台灣若要平衡世代差異、追求「共同富裕」，並解決少子化問題的話，值得政府審慎考慮。