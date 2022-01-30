在國際性大都市的上海，擺下這場淞滬會戰的擂台，還能默默無聞於世嗎？雙方打手的表現，自然會展現在全球各知名媒體上。

據民26年（1937）10月28日英國海通社報導：「上海，在這10個禮拜裡頭，中華民國軍隊的英勇表現，已足以讚譽中華民國已成為軍事強國，此乃前所未聞者。」《泰晤士報》載：「中華民國的軍隊，已從過去滑稽式故事的迷霧中，脫穎而出，此為中國近代史中的第一次。」是的，約10多年後即1950至1952年，人民政府領導的抗美援朝中長津湖之戰及上甘嶺之戰，其英勇事蹟固令人肅然起敬，而這國民政府領導的中日淞滬會戰中大熔爐熔化之戰，或許是中國在現代列強叢林中，站起來了的第一個勇者身影。

這淞滬會戰慘烈之時，我是一個牙牙學語的小屁孩，混和著幼年及少年求學的時光，和艱苦卓絕的八年抗戰歲月，竟相始終。

淞滬會戰以後，民27年（1937）12月13日，日寇攻占南京，全國震動。日寇隨即兵鋒直指徐州、武漢等地。國民黨組織部長陳果夫已撤至長沙，先父浩公面詢陳氏，陳氏覆稱到重慶續從事黨務，或回廣東家鄉梅州從政皆可。浩公時已有子女6人，因川路難行，乃選擇返鄉從政。

民27年（1938）2月，浩公辭湖南職務攜家眷到廣州，於4月返抵家鄉梅州市平遠縣，時我正3歲。同年8月，浩公奉廣東省府派為平遠縣縣長，於9月1日到任，任職約2年又5個月。民30年（1941）2月改調任蕉嶺縣長，任該縣縣長職務4年至民34年2月。故我們一家，自民26年（1937）7月7日蘆溝橋事變開始，有整整1年又2個月的時間，是由長沙而廣州而家鄉平遠的流離歲月。

浩公調任平遠縣長時，也正是蔣經國自蘇聯回國後，已在江西南部開始實施贛南新政；蔣經國還兼任贛縣縣長，而平遠縣正和江西贛縣隔鄰，浩公之調長平遠，或有點陪公子讀書之意。蔣氏主政時，對禁賭、禁煙、禁娼等項，非常重視，言出必行。

浩公接長平遠時，其前任縣長為林公頓，是平遠東石鎮當地望族之後，畢業於北京大學。浩公在無預警情況下接任縣長，林姓族人是不滿的。而平遠家鄉，吸煙（鴉片）及聚賭的情形也相當嚴重，而平遠縣正在贛縣南側，能不著力於禁煙、禁賭工作？吸鴉片的人是比較零星的存在，比較上好處理；而賭博，我們家鄉有一種賭博叫「花會」，或遍及全縣，而平遠東石鎮的林姓祠堂是個大咖。

「花會」相傳起源於明朝宮廷，後來清朝雍正及乾隆年間，發展壯大為各地的「花會」，幾普及於全國的城市或鄉村。所謂「打花會」的概要是，不論何地，每日都有不少人聚眾押賭。押注有34個名目，密取其一名目入筒封好，賭眾各以錢的多寡押竟，押中者獲利32倍。於是賭民野宿露寢，祈夢問卜，藉得預兆；好事者復編寫專書以吹捧之，一如今之狂熱歌迷。婦女脫下首飾，男子放下工作，奔走探訊，前往會壇壓注，舉地若狂。一般沉溺於花會中之男女，因賭輸而傾家蕩產，自殺了斷者，報不絕聞。

浩公首先就禁東石的「花會」，而花會的會壇在林氏祠堂中。屢禁不絕之後，派警察前往取締時，不幸發生命案。當時我們家鄉，姓氏之間的械鬥之風仍然存在，林氏是我們鄉間大姓，花會禁絕了，其宗祠的收入自然少了，還鬧出人命。故林姓族人，有發起圍攻朱姓村莊，要討個說法之勢；雙方械鬥，可能一觸即發。朱氏族人，也確曾聚集祖屋，屋前加築土堆，4周日夜放哨防備，戰備則有長短槍杖和不少獵槍。

浩公終究是站在政府執法的立場，以公正而堅強的執法態度，最後以和平方式，把「花會」禁絕了。既得利益受損，不甘心的人當然存在，或上訪告狀者多，故浩公在平遠任職不到2年半，改調鄰縣蕉嶺續任縣長。

（朱偉岳為前中科院第二所資深研究員）

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